Женщина с двумя вагинами, матками и шейками матки родила "чудо-ребенка" — фото

Она бросила вызов всем врачам.
Венгерская женщина, родившаяся с двумя матками, двумя вагинами и двумя шейками матки, бросила вызов всем и в июле в 2023 году родила "чудо-ребенка".
Об этом пишет nypost.com.
По данным Национального института здравоохранения, у 28-летней Адель Варги был диагностирован синдром Херлина-Вернера-Вундерлиха, чрезвычайно редкое заболевание, которое часто может увеличить риск осложнений, таких как эндометриоз и бесплодие.
Всю жизнь у Адель была одна почка, две матки, две шейки матки, одна "обычная вагина" и одна "слепая" — значит, у нее очень короткий канал.
Она провела годы в боли, так и не узнав о своем редком заболевании, пока не стала взрослой.
"С 14 лет у меня были очень болезненные месячные, и я знала, что что-то не так", – вспомнила она.
За эти годы она посетила нескольких врачей, чтобы получить ответы, чтобы объяснить мучения, которые она испытывала, и часто ей ставили неправильный диагноз.
В 20 лет Варга сказала, что у нее диагностирован дидельфис матки, который Кливлендская клиника описывает как редкое врожденное заболевание, при котором пациентка рождается с двумя матками.
"У меня было обычное влагалище и слепое влагалище, а также вторая шейка матки", — рассказала она. "Этого нельзя было увидеть через мое слепое влагалище, которое было полно менструальной крови".
Варга перенесла операцию на вагинальной перегородке, в результате которой было сделано отверстие, чтобы кровь могла вытекать из слепого влагалища, что уменьшило ее боль.
"После этого мои месячные стали гораздо более терпимыми, а также я избавилась от многолетней бактериальной вагинальной инфекции", — добавила она.
Впрочем, она столкнулась с другой проблемой: найти партнера, который понимал бы его редкое состояние, которое могло бы помешать ей вынашивать ребенка.
"У меня были трехлетние отношения, которые оборвались в начале 2020 года", – сказала она. "Мой бывший был озабочен моим состоянием и способностью иметь детей".
Через несколько месяцев после того, как ее отношения сошли на нет, она встретила своего мужа Балаша Пора.
Через четыре месяца после начала отношений пара начала пытаться завести ребенка, хотя врачи были озабочены ее состоянием. После двух лет отрицательных тестов на беременность пара обнаружила, что у Варги хронический эндометрит – воспаление слизистой матки – в обеих матках. Но она продолжала сталкиваться с еще большими осложнениями со здоровьем, которые причиняли ей боль.
"Я начала страдать от болей в спине с левой стороны, и однажды это было так плохо, что я подумала, что у меня камни в почках, поэтому меня срочно отправили на УЗИ", — вспомнила она.
В 28 лет она узнала, что имеет одну почку. До сих пор полны решимости завести ребенка, Варга и его муж попробовали экстракорпоральное оплодотворение.
"Наша первая попытка ЭКО прошла успешно, и мы были так в шоке, потому что даже врач-репродуктолог сказал, что не думает, что у нас все получится", — сказала она.
Варга утверждает, что она была "напугана в течение всей беременности", поскольку ребенок рос в ее левой матке.
"Было так странно видеть, как мой живот растет с одной стороны", – поделилась она.
Женщина родила свою дочь Алису на 36-й неделе 13 июля в 2023 году с помощью кесарева сечения, потому что у нее развилась преэклампсия, серьезное состояние артериального давления, развивающееся во время беременности.
Новоиспеченные мама и папа благодарны за возможность стать родителями, но довольны тем, что они лишь семья из трех человек.
"Мы не планируем заводить еще одного ребенка, потому что вся беременность была очень напряженной, — сказала Варга, — а преэклампсия генетическая, поэтому она легко может повториться".
Напомним, женщина узнала о беременности близнецами уже во время родов. Она родила на 30-й неделе беременности.
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