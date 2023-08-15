Женщина с двумя вагинами, матками и шейками матки родила "чудо-ребенка" — фото

Венгерская женщина, родившаяся с двумя матками, двумя вагинами и двумя шейками матки, бросила вызов всем и в июле в 2023 году родила "чудо-ребенка".

Об этом пишет nypost.com.

По данным Национального института здравоохранения, у 28-летней Адель Варги был диагностирован синдром Херлина-Вернера-Вундерлиха, чрезвычайно редкое заболевание, которое часто может увеличить риск осложнений, таких как эндометриоз и бесплодие.

Всю жизнь у Адель была одна почка, две матки, две шейки матки, одна "обычная вагина" и одна "слепая" — значит, у нее очень короткий канал.

Она провела годы в боли, так и не узнав о своем редком заболевании, пока не стала взрослой.

"С 14 лет у меня были очень болезненные месячные, и я знала, что что-то не так", – вспомнила она.

За эти годы она посетила нескольких врачей, чтобы получить ответы, чтобы объяснить мучения, которые она испытывала, и часто ей ставили неправильный диагноз.

В 20 лет Варга сказала, что у нее диагностирован дидельфис матки, который Кливлендская клиника описывает как редкое врожденное заболевание, при котором пациентка рождается с двумя матками.

"У меня было обычное влагалище и слепое влагалище, а также вторая шейка матки", — рассказала она. "Этого нельзя было увидеть через мое слепое влагалище, которое было полно менструальной крови".

Варга перенесла операцию на вагинальной перегородке, в результате которой было сделано отверстие, чтобы кровь могла вытекать из слепого влагалища, что уменьшило ее боль.

"После этого мои месячные стали гораздо более терпимыми, а также я избавилась от многолетней бактериальной вагинальной инфекции", — добавила она.

Впрочем, она столкнулась с другой проблемой: найти партнера, который понимал бы его редкое состояние, которое могло бы помешать ей вынашивать ребенка.

"У меня были трехлетние отношения, которые оборвались в начале 2020 года", – сказала она. "Мой бывший был озабочен моим состоянием и способностью иметь детей".

Через несколько месяцев после того, как ее отношения сошли на нет, она встретила своего мужа Балаша Пора.

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Через четыре месяца после начала отношений пара начала пытаться завести ребенка, хотя врачи были озабочены ее состоянием. После двух лет отрицательных тестов на беременность пара обнаружила, что у Варги хронический эндометрит – воспаление слизистой матки – в обеих матках. Но она продолжала сталкиваться с еще большими осложнениями со здоровьем, которые причиняли ей боль.

"Я начала страдать от болей в спине с левой стороны, и однажды это было так плохо, что я подумала, что у меня камни в почках, поэтому меня срочно отправили на УЗИ", — вспомнила она.

В 28 лет она узнала, что имеет одну почку. До сих пор полны решимости завести ребенка, Варга и его муж попробовали экстракорпоральное оплодотворение.

"Наша первая попытка ЭКО прошла успешно, и мы были так в шоке, потому что даже врач-репродуктолог сказал, что не думает, что у нас все получится", — сказала она.

Адель с Балашем / Фото: Caters

Варга утверждает, что она была "напугана в течение всей беременности", поскольку ребенок рос в ее левой матке.

Адель Варга / Фото: Caters

"Было так странно видеть, как мой живот растет с одной стороны", – поделилась она.

Адель Варга / Фото: Caters

Женщина родила свою дочь Алису на 36-й неделе 13 июля в 2023 году с помощью кесарева сечения, потому что у нее развилась преэклампсия, серьезное состояние артериального давления, развивающееся во время беременности.

Адель с новорожденной дочерью / Фото: Caters

Новоиспеченные мама и папа благодарны за возможность стать родителями, но довольны тем, что они лишь семья из трех человек.

Муж Адель с дочерью / Фото: Caters

"Мы не планируем заводить еще одного ребенка, потому что вся беременность была очень напряженной, — сказала Варга, — а преэклампсия генетическая, поэтому она легко может повториться".

Алиса / Фото: Caters

Напомним, женщина узнала о беременности близнецами уже во время родов. Она родила на 30-й неделе беременности.

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