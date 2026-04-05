Женщина с младенцем и подросток погибли из-за популярной пасхальной традиции: что произошло

Лес / © pexels.com

В северной Германии во время пасхальной охоты на яйца произошла трагедия — в лесу на людей упало дерево, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщило издание Metro.

Происшествие произошло в Пасхальное воскресенье вблизи Затрупхольма. По предварительным данным, утром в регионе действовало штормовое предупреждение. Около 11:00 дерево высотой около 30 метров упало на группу людей, которые искали пасхальные яйца.

В мероприятии принимали участие около 50 жителей и работников жилищной группы «Стерни-Парк», которая поддерживает молодых матерей в сложных жизненных ситуациях.

В результате падения дерева погибли 21-летняя женщина вместе с 10-месячной дочерью, а также 16-летняя девушка. Еще одну 18-летнюю пострадавшую в тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу, где ее прооперировали. Младенца с критическими травмами эвакуировали в медучреждение в Киле, однако впоследствии он умер.

Очевидцы сообщили спасателям, что несколько человек оказались под поваленным деревом. Известно, что скорость порывов ветра достигала около 60 миль в час.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные и медики. Как пишет немецкое издание Bild, службы отреагировали сразу после сигнала о чрезвычайной ситуации.

Причины падения дерева сейчас устанавливают. Полиция проверяет, имело ли оно повреждения или признаки болезни. К расследованию привлечена государственная лесная служба.

Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер назвал инцидент «ужасным событием» и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Ужасная авария вблизи Затрупхольма в Пасхальное воскресенье глубоко нас поразила. Наши мысли с семьями погибших, ранеными и всеми, кому пришлось стать свидетелем этого ужасного события. В эти тяжелые часы мы желаем пострадавшим сил, поддержки и помощи, в которой они так срочно нуждаются», — отметил Гюнтер.

