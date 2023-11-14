"Женщина с татауировкой цветка": установили личность погибшей, тело которой нашли в Антверпене 1992 года

Тело женщины, найденное в бельгийском Антверпене 31 год назад, удалось идентифицировать. Установили, что погибла Рита Робертс, гражданка Великобритании.

Об этом пишет The Guardian.

Дело о "женщине с татуировкой цветка"

Полиция обратилась к общественности за помощью в познании 22 женщин, убитых за последние 50 лет. Операция "Узнай меня" была начата в мае полицией Бельгии, Нидерландов и Германии, Интерполом и международной полицейской организацией. Были обнародованы подробности дел, которые обычно доступны только правоохранительным органам.

Дело о "женщине с татуировкой цветка" датируется 3 июня 1992 года, когда ее тело было найдено у решетки в воде реки Грут Шейн в районе Дерне в Антверпене. Краткое описание женщины:

возраст от 20 до 50 лет;

светлокожая и темноволосая;

была одета в темно-синюю, фиолетовую и светло-зеленую футболку с надписями Splinter и 1990, синие тренировочные штаны Adidas и темно-коричневые туфли 40 размера.

Однако ее яркой физической особенностью была татуировка на левом предплечье, изображающая черный цветок с зелеными листьями и надписью R'Nick под ним. Именно это позволило идентифицировать тело Робертс после того, как член ее семь связался с организацией и бельгийскими властями через вебсайт "Узнай меня".

В сообщении отмечается, что Робертс был 31 год, когда она переехала в Антверпен из Кардиффа в феврале 1992 года. В последний раз она общалась со своей семьей из-за открытки в мае того же года. Ее родственники уехали в Бельгию и официально узнали погибшую.

Семья Робертса отметила, что эта новость стала настоящим шоком для них. Ее вспоминают как красивого человека, который обожал путешествовать. Она любила свою семью, особенно племянников и племянниц, и всегда хотела иметь собственную семью. Близкие погибшей благодарны, что удалось узнать, что случилось с ней.

"Нашу страстную, любящую и свободолюбивую сестру жестоко забрали. Нет слов, чтобы по-настоящему выразить то горе, которое мы испытывали тогда и чувствуем до сих пор. Она имела способность осветить комнату, и куда бы она ни пошла, она была душой вечеринки. Мы надеемся, что где бы она сейчас ни была, она в мире", — рассказали они.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток подчеркнул, что операция очень важная работа. Такие случаи отмечают жизненно важную необходимость объединения полиции во всем мире, особенно когда речь идет о пропавших без вести лицах.

"Через 31 год неизвестной убитой женщине вернули ее имя, а ее семье удалось узнать, какова ее судьба", — подытожил Шток.

Ранее в Украине нашли тело добровольца из Великобритании, пропавшего месяц назад – 36-летнего Дэниела Берка.

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