Женщина шокировала, как экс-любимый облил ее лицо кислотой: "Думала, что умру" (фото)

Уроженка Бельгии Патрисия Лефран поделилась жуткой историей о том, как бывший любимый облил ее кислотой.

Об этом она поведала Metro.

В 2009 году 45-летняя Патрисия решила разорвать отношения со своим женатым любовником. 57-летний Ричард Ремес настолько разозлился, что решил отомстить, применив серную кислоту.

1 декабря Ричард пришел в квартиру женщины и притворился курьером. Когда Патрисия вышла, сразу узнала бывшего. Впрочем, прежде чем успеть что-либо сказать или сделать, мужчина облил ее кислотой.

"Боль сразу же стала невыносимой, поэтому я упала на землю и закричала, а он тряс меня всем телом и толкал ногами. Я посмотрела на свою правую руку и увидела, что кожа плавится, и это было просто ужасно. Чтобы убежать, я вызвала лифт в здании, но потом внезапно передумала, потому что думала, что умру, и не хотела умирать в лифте. Я хотела выйти на улицу и найти помощь, но нападающий все еще был в вестибюле. Поэтому он воспользовался возможностью, чтобы схватить меня за мои длинные волосы и намотать его на запястье. Он поднял мою голову и вылил кислоту прямо мне в лицо. Я больше не видела Ричарда и мысли не имею, что с ним произошло до этого момента. Я действительно думала, что мое тело достигло болевого порога, и мой мозг говорил стоп. Я знала, что мне нужно выйти из здания и позвать на помощь, а потом пойти в соседнее здание, где работали мои старые начальники. Это они пришли посмотреть на улицу, когда услышали мой крик", — вспомнила Лефран.

Патрисия Лефран / Фото: Getty Images

Именно они вызвали скорую помощь. Впрочем, Патрисия была уверена, что умрет до прибытия медиков. Она впала в кому. Когда через три месяца женщина пришла в себя, рядом с ней была сестра и трое ее детей. Когда она осталась наедине, нашла зеркало и была шокирована своим отражением.

"На меня смотрело мое разрушенное лицо. Меня лечили от серьезных ожогов в военном госпитале, где я пробыла девять месяцев. У меня тогда было много операций – всего 80. Среди них были множественные пересадки кожи, ампутация безымянного пальца и левого уха, а также пришлось удалить левый глаз. Еще мне сделали операцию на ноге, потому что кислота приклеила нерв к кости ноги. Затем я направилась в другую больницу на реабилитацию, чтобы меня научили правильно ходить. На сегодняшний день я перенесла 114 операций", — рассказала она.

На протяжении всего выздоровления Патрисия помогала полиции в расследовании и считает, что они проделали хорошую работу.

Ричарду было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Во время суда нападающий ни разу не взглянул на свою жертву.

Ричард Ремес / Фото: Getty Images

В конце концов его признали виновным и приговорили к 30 годам заключения, где он находится до сих пор. Когда приговор был вынесен, Патрисия почувствовала облегчение, что признали ее правду.

"Для меня было важно, чтобы он понял, что он сделал, и чтобы увидел, что я все еще жива. Ричард напал на меня после того, как я разорвала отношения, которые у нас были меньше года – даже в то время мы провели много времени в разлуке. Я положила окончательную точку, когда он рассказал мне, что его обвинили в убийстве 16-месячного ребенка в 1988 году. На самом деле он предстал перед судом во второй раз после того, как был осужден из-за меня, и был признан виновным в убийстве ребенка – получит еще 17 лет заключения", — рассказала женщина.

Патрисия Лефран / Фото: Getty Images

Лефран делится своей историей, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются выжившие после кислотной атаки. По ее словам, проблема состоит в том, чтобы остановить дешевизну, легкий доступ и доступность кислоты. После нападения она создала петицию о регулировании продаж серной кислоты в Бельгии.

Также Патрисия написала книгу Vitriolée! о своем опыте и читает лекции и выступает в школах. А относительно личного – женщина с нетерпением ждет возможности увидеть, как вырастут двое ее внуков.

"Я так благодарна, что остались жива", — добавила она.

Напомним, ребенок родился без глаз из-за редкой болезни, от которой страдают только 30 человек в мире. В течение беременности врачи говорили, что ребенок абсолютно здоров.

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