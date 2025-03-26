Женщина систематически травила коллегу по работе, подсыпая яд в напитки: чем завершилась история

В Варшаве задержали 56-летнюю женщину, добавлявшую ядовитые химикаты в напитки своей коллеги по работе.

Об этом пишет RMF 24.

Дело касается уборщиц, обслуживавших офисы в Варшаве. 51-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что заметила подозрительные ухудшения самочувствия после употребления напитков на рабочем месте. Сначала она думала, что это следствие стресса или перенапряжения, но не думала, что ее кто травит. Однако ее подозрения росли, поэтому решила установить скрытую камеру в рабочей комнате. То, что она увидела на видео, ошеломило ее. Она видела, как коллега наливает ядовитое вещество в чашку, а затем тщательно вытирает ложку, чтобы не оставить следов.

После просмотра записей женщина сообщила об этом в полицию. После обследования в больнице было установлено, что потерпевшая получила внутренние повреждения, вызванные токсичными веществами.

В тот же день полиция задержала злоумышленницу. Ее обвинили в покушении на тяжкие телесные повреждения и приговорили к трем месяцам содержания под стражей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи проверяют, привлечены ли к ответственности за покушение на нанесение тяжких телесных повреждений 51-летней женщине еще кто-то из сотрудников или лиц вне клининговой компании. Согласно информации издания, это мог быть более широкий заговор. Злоумышленники якобы хотели уволить женщину с работы.

В частности, было установлено, что о преступлении знала еще одна женщина – 68-летняя коллега подозреваемой. Она знала о попытках отравления, однако не сообщила об этом правоохранительным органам. Ей грозит до трех лет лишения свободы. За ней установили полицейский надзор и запретили контактировать с потерпевшей и подозреваемой.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше убил жену и двух дочерей.

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