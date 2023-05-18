Женщина случайно наступила на канцелярскую кнопку и заболела двумя страшными болезнями

Кирсти Стоктон из Сент-Геленса, США, рассказала, как осталась без конечности из-за сепсиса после того, как наступила на канцелярскую кнопку.

Ей пришлось ампутировать правую ногу после заражения опасной для жизни инфекцией. А потом, когда Кирсти научилась жить с инвалидностью, у нее диагностировали опухоль головного мозга. Об этом пишет Liverpool Echo.

Она наступила на кнопку в августе в 2018 году, а через пять дней была доставлена в больницу после того, как у нее развился сепсис.

В процессе борьбы с опасной для жизни инфекцией врачи были вынуждены ампутировать 37-летней женщине правую ногу ниже колена.

Волонтер по психическому здоровью оставалась в больнице до октября того же года, но, вернувшись домой, обнаружила, что изо всех сил пытается приспособиться к своему "новому миру".

Кирсти Стоктон / Фото: liverpoolecho.co

Она сказала: "У меня была очень низкая самооценка и уверенность в себе. Люди вытаращились на меня, потому что я теперь была в этом большом мире инвалидом — чего я долго не принимала. Это было похоже на горе, и горе было самой тяжелой частью. Даже сейчас, четыре года спустя, я все еще борюсь с этим".

Но для Кирсти был еще один удар, когда в 2021 у нее диагностировали опухоль головного мозга.

"У меня были судороги во время изоляции, и я попала в больницу. С опухолью справиться было даже проще. Весь этот опыт походил на потерю того старого образа жизни, который у меня был раньше — теперь он совсем другой. Конечно, я более благодарна, когда просыпаюсь. Нужно было что-то настолько решительное, чтобы заставить меня понять, насколько дорога жизнь. Завтра никому не обещано", — добавила она.

Напомним, 19-летняя девушка может больше никогда не ходить после того, как привыкла к дурманному газу – закиси азота. Ее мама нашла более 30 трехлитровых канистр в комнате дочери.

Читайте также: