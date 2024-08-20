Женщина сняла последние мгновения своего любимого, погибшего во время предложения под водой – видео

Ужасные кадры, снятые женщиной в 2019 году, сняли последние мгновения ее жениха после того, как он попытался сделать ей уникальное предложение руки и сердца.

Об этом пишет LADbible.

Американец Стивен Вебер остановился в затопленной каюте на курорте Manta Resort в Танзании со своей партнершей Кенешей Антуан. Она снимала, как Вебер нырнул под воду в третью ночь на курорте и появился под стеклом, которое составляло часть пола в каюте, с видом на воду внизу.

Видео жуткого инцидента снова стало вирусным на канале X. В ролике видно, как Вебер прижимает рукописную записку с предложением к стеклу после того, как Антуан заметила, как он вынырнул снизу с маской и ластами. Кенеша, продолжавшая снимать, была удивлена и взволнована тем, что он совершил этот романтический поступок, и смеялась от радости, читая записку.

В ней говорилось: "Я не могу задержать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать тебе все, что я люблю в тебе. Но… все, что я люблю в тебе, я люблю все больше с каждым днем!". Затем он перевернул записку, где было написано: "Ты выйдешь за меня замуж?".

В этом событии от 2019 года, Steven Weber находится в районе путешествия вниз к своему girlfriend, Kenesha Antoine, который был в пределах своего подводного hotel room в Танзании.



He presentd a note enclosed in zip-locked bag with the words "will you marry me?" and then revealed the ring to Kenesha.… pic.twitter.com/k20v8FoCHp — Morbid Knowledge (@Morbidful) August 18, 2024

Затем он вытащил кольцо и стал пробираться обратно на поверхность. К сожалению, Вебер не вернулся на поверхность живым, поскольку Антуан подтвердила смерть своего партнера в сообщении на Facebook, подробно описав, что он так и не вынырнул из этих глубин.

Представители Manta Resort подтвердили BBC, что Вебер "трагически утонул во время фридайвинга за пределами подводной комнаты", заявив: "С глубоким сожалением сообщаем, что в четверг, 19 сентября в 2019 году, на курорте Manta Resort произошел смертельный несчастный случай".

Генеральный директор курорта Мэтью Саус заявил, что все были "ошеломлены до глубины души" после смерти Вебера. Он рассказал ВВС, что персонал быстро отреагировал на "проблему в воде", но с грустью добавил, что к тому времени, как они добрались туда, "ничего нельзя было сделать".

Пара забронировала проживание на четыре ночи в знаменитой подводной комнате курорта, расположенной примерно в 250 метрах от берега и закрепленной на якоре в воде на глубине 10 метров.

В эмоциональном сообщении на Facebook Антуан рассказала, что Вебер так и не услышал ее ответ на свой вопрос, который, по ее словам, был бы "миллион раз да".

Она добавила: "Мы так и не смогли обняться и отпраздновать начало нашей жизни, оставшейся вместе, поскольку лучший день в нашей жизни превратился в худший, в жесточайшем повороте судьбы, который только можно себе представить. Я постараюсь найти утешение в том факте, что мы пережили самые удивительные события из списка желаний за последние несколько дней, и что мы оба были так счастливы и абсолютно пьяны в наши последние моменты вместе".

Напомним, турист прилетел в Египет и обнаружил, что его гостиницы на самом деле не существует. Он самостоятельно забронировал "роскошное" жилье.

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