Женщина со "слоновой кожей" шокировала аллергией на виниры — фото

Она полгода не могла понять, в чем дело.
Женщина из Великобритании ошеломила историей об аллергической реакции на виниры, на которые потратила более 1200 долларов.
Об этом пишет nypost.com.
29-летняя Лили Линдсей решила пройти процедуру после того, как всю жизнь стыдилась своей улыбки, особенно двух передних зубов. В августе в прошлом году она таки осуществила свою мечту.
Она была в восторге результатом процедуры, но через две недели произошло то, что изменило ее жизнь. Из-за виниров ее кожа стала очень сухой и шелушилась, как кожа слона. Ни один врач не мог ей помочь, поэтому женщине пришлось принимать антидепрессанты.
Состояние ее кожи впоследствии ухудшалось, и в этот момент врачи пришли к выводу, что у нее обострилась экзема, и прописали ей стероидный крем.
"День за днем мое лицо становилось все более твердым, красным и чесалось. Под мышками было так больно, что я даже не могла опустить руки или принять душ", — поделилась она.
Лили попробовала все, что могла, чтобы охладить воспаленную кожу. Она испробовала новые диеты и кремы, но в конце концов ничего не помогло. Это повлияло особенно на психическое здоровье. Линдсей утверждала, что ее мама не могла смотреть на нее.
"Я не могла выполнять свою работу, я не хотела видеть своего парня... Меня не беспокоили подобные чувства. Я была так недовольна тем, как я выгляжу. Дошло до того, что я просто не хотела больше здесь находиться. Я чувствовала себя неудачницей", – рассказала женщина.
К январю аллергия начала атаковать ее иммунную систему, вызывая головокружение, звон в ушах и черные точки в глазах.
Она начала собирать вместе идею о том, что ее симптомы могли быть связаны с винирами, поскольку они начались через две недели после процедуры.
Позже анализ крови показал, что воспаление было внутри ее тела, а не на коже, и было вызвано смолой, используемой в искусственных зубах.
"Аллергические реакции на композитные виниры, как правило, вызваны смолой, которая используется в этих продуктах", — сказала SWNS эксперт в области здравоохранения, доктор Хелен Эванс-Хауеллс. "Обычно это приводит к контактному дерматиту. Это может проявляться раздражением в месте установления виниров или язвами во рту. Иногда могут возникнуть такие реакции, как экзема или отек глаз".
К счастью, Линдсей смогла вернуться к дантисту, чтобы удалить их. Все расходы вызвался покрыть врач.
Теперь ее лицо полностью восстановилось.
Однако теперь Лили призывает других быть осторожными, прежде чем ставить виниры.
"Я никогда не помню, чтобы видела или подписывала что-то, что говорило бы о том, что у меня может быть аллергическая реакция – люди об этом не думают. Нам необходимо обеспечить такой же уровень рекламы композитных виниров и мягких пломб, как и гель-лак для ногтей – стоматологам необходимо рекламировать риски", — добавила она.
Напомним, женщина с ростом 168 см сделала операцию по удлинению ног из-за своего бойфренда. Она показала, как выглядит.
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