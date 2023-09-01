Женщина со "слоновой кожей" шокировала аллергией на виниры — фото

Она полгода не могла понять, в чем дело.

Женщина из Великобритании ошеломила историей об аллергической реакции на виниры, на которые потратила более 1200 долларов.

Об этом пишет nypost.com.

29-летняя Лили Линдсей решила пройти процедуру после того, как всю жизнь стыдилась своей улыбки, особенно двух передних зубов. В августе в прошлом году она таки осуществила свою мечту.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

Она была в восторге результатом процедуры, но через две недели произошло то, что изменило ее жизнь. Из-за виниров ее кожа стала очень сухой и шелушилась, как кожа слона. Ни один врач не мог ей помочь, поэтому женщине пришлось принимать антидепрессанты.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

Состояние ее кожи впоследствии ухудшалось, и в этот момент врачи пришли к выводу, что у нее обострилась экзема, и прописали ей стероидный крем.

"День за днем мое лицо становилось все более твердым, красным и чесалось. Под мышками было так больно, что я даже не могла опустить руки или принять душ", — поделилась она.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

Лили попробовала все, что могла, чтобы охладить воспаленную кожу. Она испробовала новые диеты и кремы, но в конце концов ничего не помогло. Это повлияло особенно на психическое здоровье. Линдсей утверждала, что ее мама не могла смотреть на нее.

"Я не могла выполнять свою работу, я не хотела видеть своего парня... Меня не беспокоили подобные чувства. Я была так недовольна тем, как я выгляжу. Дошло до того, что я просто не хотела больше здесь находиться. Я чувствовала себя неудачницей", – рассказала женщина.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

К январю аллергия начала атаковать ее иммунную систему, вызывая головокружение, звон в ушах и черные точки в глазах.

Она начала собирать вместе идею о том, что ее симптомы могли быть связаны с винирами, поскольку они начались через две недели после процедуры.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

Позже анализ крови показал, что воспаление было внутри ее тела, а не на коже, и было вызвано смолой, используемой в искусственных зубах.

"Аллергические реакции на композитные виниры, как правило, вызваны смолой, которая используется в этих продуктах", — сказала SWNS эксперт в области здравоохранения, доктор Хелен Эванс-Хауеллс. "Обычно это приводит к контактному дерматиту. Это может проявляться раздражением в месте установления виниров или язвами во рту. Иногда могут возникнуть такие реакции, как экзема или отек глаз".

Лили Линдсей / Фото: SWNS

К счастью, Линдсей смогла вернуться к дантисту, чтобы удалить их. Все расходы вызвался покрыть врач.

Теперь ее лицо полностью восстановилось.

Лили Линдсей / Фото: SWNS

Однако теперь Лили призывает других быть осторожными, прежде чем ставить виниры.

"Я никогда не помню, чтобы видела или подписывала что-то, что говорило бы о том, что у меня может быть аллергическая реакция – люди об этом не думают. Нам необходимо обеспечить такой же уровень рекламы композитных виниров и мягких пломб, как и гель-лак для ногтей – стоматологам необходимо рекламировать риски", — добавила она.

Напомним, женщина с ростом 168 см сделала операцию по удлинению ног из-за своего бойфренда. Она показала, как выглядит.

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