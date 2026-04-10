Женщина спасла тонущего мужчину, а затем узнала, что он "убил свою жену и ее любовника"

Женщина в США спасла тонущего в море мужчину, а впоследствии узнала, что он может быть причастен к двойному убийству.

Об этом пишет Daily Star.

Белинда, решившая не раскрывать свою фамилию, рассказала, что во время утренней прогулки по пляжу Риомар во Флориде 24 марта заметила мужчину, который звал на помощь, барахтаясь в воде. Не сомневаясь, она бросилась спасать его.

Женщина посоветовала незнакомцу лечь на спину и довериться волнам, чтобы добраться до берега. По ее словам, мужчина выглядел истощенным и постоянно жаловался на усталость.

«Итак, он лег на спину и сказал: «Я истощен, я устал», а я ответила: «Сделай это! Ложись на спину и позволь волнам нести тебя, ты можешь это сделать, давай», — объяснила она.

Во время спасения мужчина также сказал, что собирается взять длинный отпуск. В конце концов, Белинде удалось помочь ему безопасно добраться до берега. На обнародованных полицейских кадрах видно, как он находится рядом с ним сразу после инцидента.

Впоследствии правоохранители установили личность спасенного — им оказался 64-летний Джесси Скотт Эллис, подозреваемый в двойном убийстве. По данным следствия, в то же утро он мог застрелить свою жену Стейси Эллис Мэйсон и ее коллегу Дэнни Ули на парковке Главной библиотеки округа Индиан-Ривер в городе Веро-Бич.

Джесси Скотт Эллис и его жена Стейси Эллис Мэйсон / © Facebook

Как сообщили в полиции, между Мейсон и 56-летним Ули вероятно были романтические отношения. Камеры наблюдения зафиксировали, как они прибыли на парковку отдельными автомобилями, после чего женщина пересела в машину мужчины.

Вскоре туда подъехал Эллис, вооруженный винтовкой типа AR-15, и открыл огонь по автомобилю, в котором находилась пара. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Правоохранители также сообщили, что неподалеку видели мужчину, зашедшего в воду в одежде и представившегося вымышленным именем. Во время обыска его автомобиля обнаружили влажную одежду, пустой чехол для оружия и магазин.

Кроме того, следователи обнаружили записи, которые могут свидетельствовать о намерениях подозреваемого покончить с собой. В документах, датированных началом марта, он описывал свое эмоциональное состояние, отмечая, что не может ни есть, ни спать и хочет «спрятаться».

По состоянию на вечер того же дня подозреваемый оставался на свободе, а местных жителей предупредили об усиленных мерах безопасности в районе поисков.

После того как Белинда узнала, кого именно она спасла, она призналась, что поступила бы так же, но сразу обратилась бы в полицию, если бы знала правду.

«Я не могла оставить его в воде, что бы то ни было», — заявила Белинда. "У каждого есть свои проблемы".

Дальнейшая судьба подозреваемого пока что остается неизвестной. В случае задержания ему могут предъявить обвинение по двум пунктам умышленного убийства первой степени, что предусматривает суровое наказание, вплоть до смертной казни.

