Женщина спутала суперклей с каплями и влила его в глаз: чем все закончилось (видео)

Среди ночи она взяла не ту бутылочку.

Женщина рассказала, как очутилась в отделении неотложной помощи после того, как ошибочно использовала суперклей вместо глазных капель.

Она проснулась посреди ночи, чтобы использовать свои капли для глаз, и случайно потянулась за не той бутылкой.

22-летняя Лид поделилась в TikTok фотомонтажем, в котором снято все, от последствий до выздоровления.

На первом изображении в слайд-шоу был показан заклеенный глаз Лид. Затем она поделилась снимком, где лежит на больничной койке, пока медики пытались разными способами открыть ей глаз.

"Они заставили меня нанести мазь, которая растворяет клей", — написала она. "Это не сработало, поэтому они начали ковырять клей, пытаясь отделить его от моего глаза".

После того, как это тоже не сработало, врачи отвели ее в отдельную комнату и использовали металлический инструмент, чтобы открыть глаз. И, наконец, все получилось.

Затем блогер показала изображение своего глаза, и белки ее глаз были красными и желтыми.

"Мне так больно", – сказала она.

Позже она добавила в комментариях, что ее зрение "не самое лучшее", но ей прописали капли для глаз с антибиотиком.

Напомним, исследователи назвали день недели, в который чаще всего случаются серьезные сердечные приступы. Вероятность именно в этот день на 13% выше.

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