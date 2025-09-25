Женщина сыграла свадьбу с сыном убийцы своей матери

Женщина вышла замуж за сына убийцы своей матери / © Freepik

В США женщина по имени Николь вышла замуж за сына человека, жестоко расправившегося с ее матерью.

Об этом пишет The Sun.

Мать Николь звали Айлин. В 2021 году она начала отношения с Айвеном Браммером — своим будущим убийцей. Чем дольше они встречались, тем хуже ладили. Мужчина пытался контролировать жизнь Айлин и часто с ней ссорился.

В 2022 году Николь познакомилась с сыном Айвена — Джастином. Он, по ее словам, был не похож на отца и очень ей понравился. Вскоре она развелась со своим партнером и пошла к Джастину.

Между тем отношения их родителей испортились окончательно. 14 февраля 2023 года Айвен расправился с Айлин и бросил ее тело в канаву.

Останки обнаружили охотники всего через 12 дней. От тела почти ничего не осталось. В январе 2024 года Айвен был признан виновным и отправлен в тюрьму.

По словам Николь, Джастин, как и она, не мог поверить в произошедшее. Сначала ей было сложно продолжать отношения с сыном убийцы, но она осознала, что Джастин — полная противоположность отцу. В сентябре 2024 года они поженились.

