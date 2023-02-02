Женщина сыграла в бесплатную лотерею и сорвала джекпот

Победительница планирует потратить деньги на оплату счетов, отпуск и отложить часть приза на будущее.

Жительница американского города Трентон, штат Мичиган, сыграла в лотерею по бесплатному купону и разбогатела, сорвав джекпот.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

41-летняя женщина, пожелавшая сохранить анонимность, потратила бесплатный купон на покупку лотерейного билета и была удивлена, узнав, что выиграла крупную сумму.

"В канун Нового года я купила билет на бесплатный купон, который получила за участие в повторных розыгрышах", — рассказала американка.

Когда она стерла с билета защитный слой, то увидела, что выиграла 300 тысяч долларов.

"Я не могла в это поверить! Несколько раз перепроверила билет и отсканировала его с помощью мобильного приложения лотереи, чтобы убедиться. Когда на экране появилась цифра 300 тысяч долларов, я позвонила семье и друзьям, чтобы сообщить хорошую новость", – отметила женщина.

Победительница планирует потратить деньги на оплату счетов, отпуск и отложить часть приза на будущее.

Напомним, житель американского штата Мэн сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов, ставший вторым по сумме за всю историю розыгрыша и четвертым по величине в истории США.

В штате Массачусетс мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал выигрышные номера на каждом из них.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

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