Женщина убила бывшего отравленным "перечным супом": случайно умерли еще четыре человека

Смерть при загадочных обстоятельствах наступила после того, как члены семьи заметили, что жертвы еще не вышли из своей комнаты и решили проверить, как они там.

Пятеро человек были найдены мертвыми в Эдо, Нигерия, после того, как женщина отравила их перечным супом.

Об этом сообщает нигерийская газета Daily Post.

Четыре парня и девушка были найдены мертвыми, после того, как члены семьи заметили, что они еще не вышли из комнаты, и решили проверить, как они там.

Двое жертв были братьями, а трое других, среди которых девушка, были их друзьями.

Источники сообщают, что молодая женщина подсыпала яд в перечный суп и дала пищу своему бывшему, которому она хотела отомстить после разрыва их отношений. Не зная об отравлении, молодой человек поделился едой с четырьмя своими друзьями, что привело к смерти всех пятерых человек.

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Как сообщается, женщина была задержана нигерийской армией, которая взяла под стражу для дальнейшего расследования.

На видео в социальных сетях вроде бы видно, как семья обнаруживает тело погибшей. Источники указывают на то, что возможными причинами смерти есть выхлопные газы генератора и пищевое отравление.

Мозес Яму, пресс-офицер управления полиции штата Эдо, сообщил: "Командованию известно об этом, но расследование, чтобы выяснить причину смерти, продолжается".

Напомним, мама прыгнула в Ниагарский водопад с 9-летним сыном и 5-месячной дочерью. Все трое погибли.

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