Женщина убила своего домашнего питомца, а потом съела его

39-летняя Эмма Паркер, наркозависимая из Англии, ножом разрезала своего хомяка на две части, после чего съела своего домашнего любимца. Эту сцену снимал человек, который громко смеялся и говорил: "Ты больна сволочь".

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Ужасные кадры попали в Интернет, после чего поступило сообщение об этом случае в Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), которое известило полицию.

На слушаниях Эмма Паркер признала, что она фигурирует на этом видео. Она рассказала правоохранительным органам, что помогла умереть хомячку по имени Нибблз после того, как его укусила одна из ее собак.

Женщина также призналась полиции, что инцидент произошел у нее дома в мае прошлого года, но отказалась раскрыть личность снимавшего его человека.

Ветеринар с 27-летним стажем, просмотрев видео, пришел к выводу, что домашнее животное получило как физическую, так и психологическую травму, поскольку хомяки – животные, которые могут испытывать страх.

Ветеринар добавил, что за всю свою карьеру он никогда не слышал, чтобы хомяк кричал так, как Нибблз, когда владелица разрезала его на две части.

Отправленная в суд Эмма Паркер призналась, что нанесла ненужные страдания животному, защищаемому законом.

За свой поступок женщину в среду, 8 марта, приговорили к 12 месяцам лишения свободы.

