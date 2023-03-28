Женщина убила своего мужа во время прямой трансляции с друзьями и семьей в Facebook (видео)

В США арестовали женщину по подозрению в убийстве своего супруга в прямом эфире на Facebook во время трансляции со своими друзьями и семьей.

28-летняя подозреваемая Кадия Браун была взята под стражу после того, как она застрелила своего мужа Джереми в их доме в округе Лаундс, штат Миссисипи, утром в субботу, 25 марта.

Об этом пишет mirror.co.uk.

По словам полиции, выяснилось, что Браун и ее муж поругались и начали драться.

Фото: mirror.co.uk

Женщина столкнулась с жертвой, когда он пытался выйти из дома, и все это время транслировала спор в Сети. Хотя к тому времени камера была направлена в потолок, на заднем фоне можно услышать, как пара спорит, когда слышен выстрел.

Дальше слышны женские крики и плач ребенка. Позже прибыли экстренные службы и констатировали смерть Джереми на месте происшествия.

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Полисмены обнаружили пистолет калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.

Сообщается, что Браун была арестована.

Фото: mirror.co.uk

"Между Браун и жертвой была история домашнего насилия. Это было трагическое и бессмысленное убийство, и наши мысли и молитвы обращены к семье жертвы. К счастью, Браун находится под стражей, и мы надеемся, что система уголовного правосудия привлечет ее к ответственности", – прокомментировал шериф Эдди Хокинс.

Расследование продолжается.

Напомним, в Великобритании женщина покончила с собой после того, как установленная после родов хирургическая сетка вызвала у нее проблемы с недержанием мочи. Она страдала от боли несколько лет.

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