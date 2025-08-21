Женщина убила свою "идеальную" семью: перед этим она записала тревожные видео

Из всей семьи выжил только 3-летний мальчик / © Daily Mail

В США произошла жуткая трагедия: женщина убила своего мужа, их двух детей и совершила самоубийство. Выжил только 3-летний малыш.

Об этом пишет dailymail.co.uk

34-летняя Эмили Лонг была найдена мертвой вместе со своим 48-летним мужем Райаном Лонгом и двумя их детьми, восьмилетним Паркером и шестилетним Райаном, в их роскошном доме в Нью-Гемпшире в понедельник вечером. Их самый младший 3-летний ребенок не пострадал.

Накануне трагедия женщина узнала, что ее муж страдает из-за неизлечимого рака мозга. Женщина в тревожных видео в TikTok признавалась, что ее психическое здоровье было в руинах и что она находилась в глубокой депрессии.

Судмедэксперт сообщил Daily Mail, что «на основе информации, доступной на данный момент, похоже, что в утренние часы понедельника, 18 августа 2025 года, госпожа Лонг взяла пистолет из дома и убила Райана Лонга и своих двух детей, Паркера и Райана, а затем сразу же покончила с собой.

Хотя следователи узнают о различных проблемах, существовавших в семье на момент происшествия, не следует делать предположение, что это событие было вызвано единственной причиной или стрессовым фактором».

Власти получили звонок на номер 911 с сообщением о нескольких смертях в доме. Прибыв на место около 20:21, они нашли в доме трехлетнего ребенка, который не пострадал.

Выживший ребенок сейчас находится под опекой родственников, а расследование продолжается.

В TikTok Эмили документировала жизнь своей семьи после того, как у ее мужа диагностировали глиобластому, агрессивную форму рака мозга. Его диагноз был смертельным.

В своем последнем видео, опубликованном за два дня до их смерти, Эмили объяснила, что она и ее дети тяжело переживали диагноз мужа, но она была решительно настроена улучшить свое психическое состояние.

«Все, что я хочу сделать, это спрятаться под одеялом вместе с детьми, но это нездорово для них и нездорово для меня. Сегодня я решила, что мне нужно приложить сознательные усилия, чтобы изменить свой образ мышления. Я выхожу из этой депрессии, хочу я того или нет. Я решительно настроена создать нормальность», — сказала она.

В отдельных видео она рассказывала о горе, которое испытывала, когда пришлось сообщить детям, что диагноз Лонга был смертельным.

Она объяснила, что двое старших детей понимали состояние и последствия лучше, чем самый младший ребенок.

11 мая Эмили опубликовала видео с подписью: «Хотите увидеть, как кто-то распадается на глазах? Клянусь, этот рак меня сломает».

Лонг был психологом в средней школе Oyster River в Дареме, а Эмили работала директором по операциям в сети ресторанов. Их семью называли «идеальной».

