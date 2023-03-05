Женщина убила трех членов своей семьи, в частности ребенка, а затем совершила самоубийство

Женщина расстреляла трех членов своей семьи, а также ранила дочь.

В американском штате Огайо Тереза Кейн убила троих членов своей семьи в феврале этого года, а затем совершила самоубийство.

Об этом пишет NBC News.

Офис шерифа округа Клермонт сообщил, что 46-летняя Тереза Кейн убила Итана Кейна – 13 лет; Стивена Кейна – 50 лет и Уильяма Фелтона – 74 года.

Серьезные ранения в ходе стрельбы также получила 20-летняя Саманта Кейн, однако она выжила. Ее доставили в местную больницу, где она находится в критическом, но стабильном состоянии.

Как рассказали в полиции, стрельба произошла утром 27 февраля, именно в тот момент, когда госработники прибыли к дому жертв, чтобы "вручить гражданские документы". Полиция не уточняет, что это за государственная служба.

"Когда мы приближались к дому, внутри были слышны многочисленные выстрелы. Неоднократные попытки связаться с жителями были безуспешными", – говорится в заявлении офиса шерифа округа Клермонт.

В доме обнаружили пять человек – четверо были мертвы, один человек выжил.

Основываясь на предыдущих отчетах о вскрытии жертв, полицейские полагают, что Тереза Кейн убила троих членов своей семьи и ранила свою дочь, прежде чем умереть от огнестрельного ранения, нанесенного себе.

Мотив Терезы Кейн остается непонятным.

В полиции отметили, что свидетельства выжившей после стрельбы Саманты помогут детективам найти ответы о мотивах.

Напомним, ребенок умер из-за зараженного бактерией молокоотсоса.

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