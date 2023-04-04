Женщина умерла на борту самолета: перед смертью ее вели в туалет

Пассажирка рейса Jet2, летевшего в Великобританию, скончалась на борту самолета.

Рейс LS756 из Тенерифе в аэропорт Манчестера выдал предупреждение примерно через три часа полета в ночь на 2 апреля после того, как женщине требовалась медицинская помощь. Об этом пишет mirror.co.uk.

Сообщается, что перед трагедией ее вели в туалет.

Свидетели рассказали об "эмоциональных" сценах на борту, когда пассажиру стало плохо и она нуждалась в срочной помощи медработников, когда самолет начал снижаться над Кельтским морем.

Один из пассажиров рассказал, что через несколько часов полета мужчина помогал женщине, с которой он был, сходить в туалет:

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"Она выглядела довольно плохо и находилась в затруднительном положении. Члены экипажа поговорили с ними, и в какой-то момент им пришлось уложить ее перед дверью, где есть места с дополнительным пространством для ног. Ее спросили, насколько ей больно, чтобы они могли это передать капитану. Бортпроводники сделали объявление и спросили, есть ли любой медицинский персонал на борту. Затем самолет резко повернул направо, и стало ясно, что что-то изменилось, и нам нужно было немедленно приземлиться".

Женщина потеряла сознание. На борту находился кислород и дефибриллятор, поэтому ей начали проводить сердечно-легочную реанимацию, которая длилась около часа.

"Воздушная скорая помощь и вторая машина скорой помощи ждали нас, когда мы приземлились, и они быстро подняли лестницу и вынесли ее с борта самолета на носилках", — сообщил свидетель.

После того, как самолет приземлился, на борту сказали, что нужно было дозаправиться, поскольку полиция разговаривала с персоналом Jet2 на месте происшествия. Впоследствии самолет снова взлетел и приземлился в Манчестере около 22:00.

В своем заявлении компания Jet2 подтвердила, что пассажир умерла на борту, и поблагодарила членов экипажа, а также клиентов, готовых оказать помощь.

Напомним, ранее стюардесса известной авиакомпании ОАЭ рассказала, что делают с пассажирами, если они умирают на борту. Также пассажиры, ставшие свидетелями смерти в самолетах, поделились, что видели.

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