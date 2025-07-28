Женщина умерла от бешенства, которое подхватила от щенка во время отпуска (фото)

Щенок / © Pixabay

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Во время отпуска в Марокко 59-летняя жительница Барнсли Ивонн Форд получила царапину от бездомного щенка, из-за чего вскоре заболела бешенством. После длительного инкубационного периода болезнь оказалась смертельной.

Об этом пишет издание Daily Mail.

В феврале этого года Ивонн вместе с мужем находилась на отдыхе в Марокко. Во время пребывания на частном пляже возле отеля она заметила маленького бездомного щенка, лежавшего под ее лежаком. Животное поцарапало ее ногу, однако рана была очень легкой — без крови, покраснения или признаков заражения, поэтому Ивонн не придала этому особого значения.

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После возвращения домой женщина продолжала вести привычный образ жизни. Она даже вместе с семьей поехала во Флориду, где занималась рыбалкой с мужем. Однако через несколько месяцев, в июне, Ивонн внезапно начала испытывать сильную и «ужасную» головную боль, из-за чего была госпитализирована в больницу Барнсли.

Ивонн Форд на отдыхе с мужем Роном (справа), дочерью Робин, ее мужем Эндрю (слева) и их детьми. / © dailymail.co.uk

За считанные дни состояние Ивонн резко ухудшилось: она потеряла способность ходить, говорить, спать и глотать. Женщина начала видеть галлюцинации и развила ярко выраженный страх воды — симптом, который часто наблюдается при бешенстве. Ее перевели в Royal Hallamshire Hospital в Шеффилде, где после длительных обследований диагностировали редкую, но смертельно опасную вирусную инфекцию — бешенство.

11 июня Ивонн Форд умерла. Дочь погибшей, 32-летняя Робин Томсон, неонатальная медсестра, поделилась воспоминаниями о матери и событиями, предшествовавшими трагедии.

«Моя мама была самым любящим человеком, которого я когда-либо знала. Она имела самое большое сердце. Она была моим лучшим другом и невероятной бабушкой для моих детей и детей моего брата», — рассказала Робин.

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Она добавила, что смерть матери стала настоящим шоком для всей семьи, особенно из-за длительного инкубационного периода болезни. «Ее поцарапали в феврале, а умерла она только в июне. На тот момент мы даже не подозревали, что это может быть бешенство», — отметила дочь.

Робин рассказала, что сначала царапина не вызвала тревоги: «Не было крови, и пес выглядел здоровым. Рана была очень легкой и не инфицировалась, поэтому мы не придали этому значения».

Когда же головная боль усилилась, Ивонн обратилась в больницу. Со временем ее состояние ухудшилось настолько, что врачи вынуждены были ввести ее в искусственную кому.

«Диагноз бешенства нам сообщили только через больше недели после госпитализации. К сожалению, как только симптомы начинают проявляться, это всегда заканчивается смертью», — пояснила Робин.

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Семья узнала, что инкубационный период бешенства может длиться от нескольких месяцев до двух лет, что затрудняет раннее выявление и профилактику болезни.

После потери матери Робин решила посвятить себя борьбе с бешенством. Она начала благотворительную инициативу, направленную на повышение осведомленности о болезни, поддержку вакцинации животных и обучение детей в школах.

С целью сбора средств на реализацию проекта Робин создала кампанию на платформе GoFundMe и обратилась к общественности с просьбой о помощи.

«Если я смогу спасти хотя бы одну жизнь или защитить одну семью от боли, которую пережили мы, это станет лучшей памятью о маме. Я намерена превратить свою боль в конкретные действия — вакцинировать собак, поддерживать мониторинг бешенства и обучать детей, чтобы предупредить такие трагедии в будущем», — заявила дочь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов введены карантинныеограничения из-за зафиксированных случаев бешенства. Карантинные ограничения будут действовать как минимум до 25 августа 2025 года в зависимости от населенного пункта.