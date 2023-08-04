Женщина умерла от отравления водой: сколько за раз она выпила (фото)

Женщина умерла, выпив слишком много воды после того, как не могла утолить сильную жажду.

Об этом пишет WRTV.

35-летняя мать двоих детей Эшли Саммерс вместе с семьей плавала на лодке на озере Фримен. Однажды утром работница детского сада из Монтиселло, штат Индиана, США, стала чувствовать себя обезвоженной. За 20 минут она выпила четыре бутылки по 500 мл.

Вскоре Эшли пожаловалась на головокружение и головные боли, которые являются симптомами обезвоживания. Когда женщина вернулась домой, она потеряла сознание в своем гараже. Она так и не пришла в себя после сильного отека мозга. Ее клетки наполнились водой и набухли, в частности клетки мозга, что привело к остановке кровотока.

Медики больницы University Health Arnett диагностировали у нее отравление водой, когда в организме слишком много воды и недостаточно натрия. Саммерс умерла от того, что выпила слишком много воды за очень короткое время.

Ее брат Девон Миллер не поверил, когда узнал о состоянии сестры: "Это был большой шок для всех нас. Она просто чувствовала, что ей недостаточно воды… Когда они покинули песчаную косу и достались пристани, она выпила четыре бутылки воды за эти 20 минут".

Эшли Саммерс с мужем и дочерьми / Фото: Ashley Summers/Facebook

Водная интоксикация, также известная как гипонатриемия, ингибирует сложные системы органов в организме и его способность регулировать жидкости, прежде всего почки. Наконец, организм должен достичь равновесия между водой и электролитами, такими как натрий, калий и хлорид, чтобы обеспечить правильное функционирование клеток. Натрий помогает усвоению питательных веществ в почках и пищеварительной системе, а также важен для поддержания электрических импульсов между клетками.

Напомним, ранее мальчик через час выпил 6 бутылок воды и чуть не умер. Его родители рассказали, какой была реакция организма.

Читайте также: