Женщина умерла после того, как проглотила ручку, которая впоследствии проткнула ее кишечник

Раньше женщина намеренно наносила себе вред. Она глотала предметы. Однако не в этот раз.

Британка Анита Гиббс, страдавшая от проблем с психическим здоровьем, умерла после того, как кончик ручки, которую она проглотила год назад, проткнул часть ее кишечника.

Об этом говорится в Mirror.

Последние месяцы своей жизни она провела в стационаре, но скончалась, когда ручка пробила ее кишечник. К сожалению, усилия медиков оказались тщетными.

48-летняя женщина, которая в прошлом имела проблемы с психическим здоровьем, из-за которых она часто наносила себе вред, периодически глотала предметы.

Очередную операцию по удалению ручки ей провели накануне. Часть ручки пришлось оставить, потому что полное удаление угрожало ее жизни прямо на операционном столе.

Пока из-за смерти пациентки продолжается следствие, однако уже стало известно, что проглотив ручку, женщина не собиралась причинить себе вреда.

Вероятно, к смерти привел несчастный случай – пациентка упала в больнице, из-за чего часть ручки в кишечнике под давлением проткнула его стенку.

Напомним, во Львове впервые провели операцию на мозге с пробуждением. 15-летний Максим находился в сознании во время основной части вмешательства.

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