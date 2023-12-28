Женщина умерла после того, как увидела "космический" счет за воду: сумма оказалась ошибочной

В Италии 88-летняя женщина получила "космический" счет за коммунальные услуги, это настолько повергло ее в шок, что ее госпитализировали и она скончалась в больнице. Впоследствии оказалось, что квитанция пришла ей по ошибке.

Об этом пишет итальянское издание corriere.it.

Издание пишет, что трагедия произошла на святвечер, 24 декабря. 88-летняя Екатерина Джовинаццо из Кампороссо скончалась в больнице Сан-Ремо после нескольких дней пребывания там. По словам ее семьи, она попала в больницу после того, как получила ошеломляющий счет за воду на сумму 15 339 евро. Большой счет оказался ошибкой.

Члены семьи рассказали, что пожилая женщина почувствовала себя плохо через несколько минут после того, как невестка зачитала ей детали счета за август-октябрь, полученный в банке 14 ноября и уплаченный банком автоматически, сняв все деньги, которые были на ее текущем счету. Позже выяснилось, что женщина должна была оплатить всего 55 евро за воду.

Компания по водоснабжению сразу же признала ошибку и подчеркнула, что уже вернули переплату.

"Счет был рассчитан на основе неправильного считывания фотографий. Реальное потребление Екатерины Джовинаццо составило 55 евро. Сумма, которая уже была уплачена, но не подлежала оплате, была возвращена", — пояснили в компании.

Сыновья женщины возмущены трагедией и требуют наказать виновного, насчитавшего такой "космический счет" за потребление воды. Мэр города, где произошел инцидент, отметил, что городской совет не имеет отношения к компании, однако подчеркнул, что подобное не должно повторяться.

Напомним, молодой человек, находящийся под домашним арестом за мелкие преступления, скрылся в тюрьме, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве.

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