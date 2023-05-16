Женщина умерла, пробыв в коме 31 год – любимый каждый день приходил к ней

Мириам впала в кому в 1991 году.

Женщина, находившаяся в коме 31 год, умерла рядом с мужем, которым он оставался в предыдущие три десятилетия.

Об этом пишет ladbible.com.

Анджело Фарина стоял рядом, когда его жена Мириам Висинтин скончалась в больнице Сан-Бассиано в Италии на прошлой неделе, где она находилась около двух месяцев после плеврального выпота – скопление жидкости в легких.

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Однако она находилась в вегетативном состоянии с 1991 года, когда попала в ужасную автомобильную аварию, когда ее Fiat Panda столкнулся со столбом в канун Рождества в городе Казони-ди-Муссоленте, недалеко от Венеции на севере Италии.

После аварии Мириам получила неоперабельную черепно-мозговую травму, а это значит, что ее перевели в дом-интернат La Madonnina для нуждающихся в жизненно важном лечении.

Затем ее перевели в Casa Sturm, еще один дом престарелых, прежде чем она в последний раз попала в больницу несколько месяцев назад.

В прошлую среду она умерла от остановки сердца.

После аварии ее муж Анджело посещал ее по крайней мере ежедневно, чтобы быть у ее кровати.

Они были женаты и жили вместе около 18 месяцев, прежде чем трагическое дорожно-транспортное происшествие оставило ее в состоянии, в котором она оставалась до самой смерти.

Анджело Фарина и Мириам Висинтин / Фото: ladbible.com

"Я радуюсь за нее, она наконец-то там, в мире и в раю. Я думаю, что она много страдала за эти годы. Мы были женаты только полтора года, когда случилась трагедия. Мы были молоды, и у нас было так много проектов. Онап очень любила детей. Судьба была жестока к ней, слишком жестока. Она не заслужила всего этого. Я продолжаю говорить это и буду говорить и в будущем", — рассказал Анджело.

Похороны Мириам прошли в ее родном городе Риез-Пио-Х, на котором присутствовали ее семья и друзья.

Мэр Касолы Альда Марозо также выразил свои мысли и соболезнования скорбной семье.

"Что меня очень поразило, кроме трагедии вегетативной жизни, которая длилась 31 год, так это близость мужчины, так долго увековеченная в ежедневных жестах любви. Я не знаю, многие ли на это способны. В очень эгоцентрическом мире этот пример дает основания считать, что человечество все еще существует", – сказал он.

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