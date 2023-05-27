Женщина умерла, съев подаренный на день рождения шоколад

Родные говорят, что женщина получала угрозы.
В Бразилии 54-летняя Линдачи Вьегас Батиста де Карвальо умерла, когда съела отравленный шоколад, который ей отправил неизвестный. Полицейские пытаются найти убийцу.
Об этом пишет Daily Mail.
Женщина получила цветы и сладости от неизвестного отправителя в честь дня рождения. Когда она откусила кусочек подаренного шоколада, то почувствовала резкое недомогание и потеряла сознание. Прибывшие медики только могли констатировать смерть женщины.
Полиция проводит расследование. Ожидается, что анализ шоколада будет завершен в течение 30 дней.
Родственники погибшей говорят, что накануне трагедии она получала угрозы из-за социальных сетей.
"Все это было очень жестоко и намеренно", — считают родные погибшей.
Напомним, в штате Оклахома, США, во время поисков двух пропавших девушек обнаружили семь тел. Полицейские считают, что среди погибших есть подростки, которых они искали.
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