Женщина умерла в том же банке, в который племянница принесла мертвого дядю, чтобы взять кредит

60-летняя клиентка трагически скончалась в одном из банков Рио-де-Жанейро, где раньше женщина пыталась получить кредит вместе со своим мертвым дядей.

Бригаду скорой помощи вызвали в отделение в среду, 8 мая, днем после того, как ей внезапно стало плохо. У нее не было очевидных проблем со здоровьем, но как только она зашла в банк, ей стало нехорошо.

По словам сотрудников, клиентке оказали медицинскую помощь у входа в отделение. Когда бригада скорой помощи прибыла в учреждение, она была уже мертва.

Местные СМИ не сообщили ни ее имя, ни вероятную причину смерти.

В заявлении банка сказано: "Itaú Unibanco глубоко сожалеет о случившемся и выражает искренние соболезнования семье. При входе в отделение клиентке внезапно стало плохо, что побудило к немедленной активации всех экстренных протоколов, в частности оказания медицинской помощи. Из уважения к потерпевшей, клиентов и персонала отделение остается закрытым. Нашим сотрудникам была предоставлена поддержка, и они получат всю необходимую психологическую помощь.

22 днями раньше Эрика де Соуза Виейра Нуньес привезла своего дядю, который не реагировал на ее действия, в это же отделение, где она якобы пыталась взять кредит. Клерки были ошеломлены, когда 16 апреля она пыталась заставить мертвого мужчину подписать какие-то бумаги, чтобы одолжить 17 000 реалов (примерно 122 900 гривен).

Они вызвали полицию, арестовавшую ее по подозрению в попытке кражи путем мошенничества и надругательства над телом. Она провела под стражей две недели, после чего была освобождена в четверг, 2 мая.

Недавно Эрика заявила: "Это ужасно, что я не знала, что мой дядя умер. Я не тот человек, которого они изображают. Я не такой монстр".

