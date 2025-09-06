Женщина упала с 18-метровой скалы, спасая собаку

Женщина упала с 18-метровой скалы

Реклама

В Канаде альпинистка Марго Коэн и ее пес чудом выжили после падения с 18-метровой высоты.

Об этом пишет The Squamish Chief.

Коэн отправилась на гору с песом по кличке Зион, другом Максом Стоббе и его двоюродным братом.

Реклама

Спускаясь с вершины, они поняли, что заблудились. Неподалеку они заметили небольшое выступление, через которое решили перелезть. Стоббе пошел первым, за ним отправился пес. Вдруг животное поскользнулось и сорвалось со скалы.

Как вспоминает женщина, ее первым порывом было попытаться спасти собаку. Не думая, она потянулась, чтобы успеть схватить его, и упала следом.

Коэн объяснила, что во время падения несколько раз ударилась о каменные выступы, но смогла остаться сознательной. Альпинистка сломала ногу. Крик женщины помог Стоббе найти ее.

Коэн ждала спасателей около двух часов. Все это время рядом с ней находился Зион. Он также выжил после падения, только повредил лапу. Как рассказывает женщина, до прибытия помощи ей пришлось лежать под палящим солнцем. Ее нос и нога кровоточили, лицо набухло.

Реклама

Коэн уже пережила одну операцию и ожидает еще одну. По словам врачей, ей понадобится много времени на восстановление. Однако женщина не теряет положительного настроения. Она считает, что ей удалось выжить.

Напомним, китайский дайвер выжил в подводной пещере, несмотря на критически низкий уровень кислорода и полную тьму.