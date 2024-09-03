Женщина устраивала лесные пожары, чтобы пофлиртовать: как это кончилось

Женщину выдало то, что она присутствовала на обоих местах преступления.

В Греции задержана 44-летняя женщина, которая дважды устраивала лесные пожары, чтобы понаблюдать за работой спасателей и пофлиртовать с ними.

Об этом пишет yahoo.com.

По данным греческих изданий, 24 и 25 августа женщина подожгла два отдельных пожара на угодьях в селе Керасица. Позже в заявлении утверждалось, что она совершила преступление, поскольку "ей нравилось наблюдать за пожарными и флиртовать с ними".

Однако присутствие женщины на месте обоих пожаров вызвало подозрение у спасателей. И тогда подозреваемую задержали.

В сообщении говорится, что женщина получила "трехлетний условный срок заключения" за причинение пожаров в Греции. Кроме того, местный суд оштрафовал ее на 1000 евро.

Лесные пожары затронули лишь небольшие участки земли, нанеся им минимальный ущерб. Пожарная служба быстро локализовала пламя и предотвратила его распространение.

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