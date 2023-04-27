Женщина утопила в ванной своих детей-близнецов, чтобы отомстить мужу

Осужденную за убийство своих детей Саманту Форд уволят в пятую годовщину их смерти.

40-летний британец Стивен Форд, отец младенцев-близнецов, которых мать утопила в ванне, раскритиковал решение пенитенциарной службы освободить убийцу "в пятую годовщину их смерти".

Об этом он написал в своем Twitter.

"26 декабря 2023 года эта детоубийца будет освобождена, не отбыв ни одного дня в тюрьме", — говорится в сообщении.

По его словам, он до сих пор не может расстаться со своей женой Самантой, утопившей в ванной 23-месячных близнецов Джейка и Хлою в своем доме в Маргейте (графство Кент) именно 26 декабря 2018 года, в День подарков. Она держала детей под водой, пока они не умерли, а потом одела их тела и уложила в постель.

После этого убийца своих детей оставила записку со словами "пожалуйста, простите мой безумный ум" и въехала своим автомобилем в грузовик в неудачной попытке убить себя.

Во время судебного разбирательства, на котором Саманта отрицала убийство, ее действия были описаны как "искаженный акт мести" мужу, который хотел развестись с ней.

Несмотря на то, что за несколько недель до преступления она искала в Google "как кого-то утопить", Саманта Форд избежала двойного осуждения за убийство после того, как Королевская прокуратура приняла ее признание вины в непреднамеренном убийстве на основании ограничения ответственности.

Она была приговорена к 10 годам тюрьмы, но почти 5 лет провела в психиатрической клинике.

Мистер Форд сказал, что никогда и ни на каком этапе не соглашался признать, что это было непреднамеренное убийство из-за ограничения ответственности.

"Это было спланировано, это было убийство", — утверждает он.

В разговоре с MailOnline Стивен Форд раскритиковал "жестокое и необдуманное" решение освободить убийцу в годовщину смерти его детей.

"Это жестоко, необдуманно, неуважительно, не нужно, но типично для несправедливости", — сказал он.

Напомним, в США мужчина жестоко убил свою жену, а затем утопил собственного сына в озере.

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