- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщина увидела своего мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения
В Индии женщина случайно наткнулась на ролик в соцсети, на котором узнала своего мужа. Он пропал семь лет назад.
В Индии женщина обнаружила своего пропавшего мужчину через семь лет, заметив его на недавно снятом видео.
О случае сообщает Deccan Herald.
Женщина случайно увидела ролик в одной из соцсетей. На кадрах с видео она узнала своего пропавшего мужа Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, исчез в 2018 году — через год после того, как женился.
Внезапное исчезновение заставило родственников и беременную жену поверить в его возможную смерть. Полиция даже закрыла дело о его исчезновении из-за давности.
После краткого расследования жена выяснила, что на самом деле ее муж счастливо жил с другой женщиной все это время. Она немедленно сообщила об этом полиции. Правоохранители возобновили дело. Скорее всего, Джитендру доставят домой в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина случайно обнаружила останки своего исчезнувшего мужчины.