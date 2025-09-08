Женщина увидела своего мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

Пропавшего мужчину заметили в ролике / © Credits

В Индии женщина обнаружила своего пропавшего мужчину через семь лет, заметив его на недавно снятом видео.

О случае сообщает Deccan Herald.

Женщина случайно увидела ролик в одной из соцсетей. На кадрах с видео она узнала своего пропавшего мужа Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, исчез в 2018 году — через год после того, как женился.

Внезапное исчезновение заставило родственников и беременную жену поверить в его возможную смерть. Полиция даже закрыла дело о его исчезновении из-за давности.

После краткого расследования жена выяснила, что на самом деле ее муж счастливо жил с другой женщиной все это время. Она немедленно сообщила об этом полиции. Правоохранители возобновили дело. Скорее всего, Джитендру доставят домой в ближайшие дни.

