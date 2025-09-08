ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Женщина увидела своего мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

В Индии женщина случайно наткнулась на ролик в соцсети, на котором узнала своего мужа. Он пропал семь лет назад.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пропавшего мужчину заметили в ролике

Пропавшего мужчину заметили в ролике / © Credits

В Индии женщина обнаружила своего пропавшего мужчину через семь лет, заметив его на недавно снятом видео.

О случае сообщает Deccan Herald.

Женщина случайно увидела ролик в одной из соцсетей. На кадрах с видео она узнала своего пропавшего мужа Джитендру. Мужчина, работавший разнорабочим на фабрике в Пенджабе, исчез в 2018 году — через год после того, как женился.

Внезапное исчезновение заставило родственников и беременную жену поверить в его возможную смерть. Полиция даже закрыла дело о его исчезновении из-за давности.

После краткого расследования жена выяснила, что на самом деле ее муж счастливо жил с другой женщиной все это время. Она немедленно сообщила об этом полиции. Правоохранители возобновили дело. Скорее всего, Джитендру доставят домой в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина случайно обнаружила останки своего исчезнувшего мужчины.

Дата публикации
Количество просмотров
275
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie