Женщина узнала о беременности близнецами уже во время родов: думала, что это кишечный грипп (фото)

В прошлом месяце британка думала, что болеет кишечным гриппом, но оказалось, что она беременна близнецами.

Об этом пишет nypost.com.

34-летняя Люси Шоу из Стаффордшира 5 июля неожиданно родила мальчиков. У нее была так называемая загадочная или невидимая беременность, которая может произойти, если у женщины есть скрытая шишка, отсутствие симптомов беременности, гормональные проблемы, сбой контрацепции или ошибочно отрицательный тест.

Шоу была всего на 30 неделе беременности, когда родила сыновей Джейкоба и Джексона, которые весили около 1,6 кг. Сообщается, что они поправляются в неонатальном отделении университетской больницы Роял Стоук, где Шоу лечилась от потери крови.

Люси Шоу с мужем и детьми / Фото: University Hospitals of North Midlands

Новоиспеченная мама сказала, что поняла, что что-то не так, когда проснулась от сильной боли в животе, хотя никогда не догадывалась, что беременна.

"Я проснулась рано утром, чувствуя себя плохо, и подумала, что у меня проблемы с животом. Через несколько часов я позвонила маме, потому что в то время мне было очень больно", — вспомнила она.

Мама Шоу приехала домой и вызвала скорую помощь — она сразу поняла, что дело не в кишечном гриппе.

"Пока мама разговаривала с оператором, они спросили, видит ли она что-то, и тогда меня осенило проверить, и я почувствовала голову", — сказала Люси.

Тогда оператор сказал роженице, чтобы она по возможности не выталкивала ребенка.

"Я пыталась не тужиться и говорила, что они еще не могут родиться, потому что еще рано, но оператор сказал мне, что я должна тужиться, если чувствую, что мне это нужно", — пояснила она.

Шоу не могла ждать. Ее мать приняла Джейкоба, а когда приехали парамедики, родился Джексон.

"Джейкоб родился в 6 утра, моя мама принимала его как раз в тот момент, когда прибыли парамедики. Джексон родился в 6:15", — вспомнила она.

Джейкоб и Джексон родились на 30 неделе беременности / Фото: University Hospitals of North Midlands

Прошло четыре недели с момента их рождения, и вскоре близнецы должны вернуться домой — после того, как они пережили разные испытания, в частности, подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Врач Ли Эбботт, клинический руководитель отделения неонатологии в Университетских больницах Северного Мидлендса, назвал мальчиков "чудесными младенцами".

"По прибытии они были настолько холодными, что у них была неуловимая температура тела, они оба имели уровень кислотности в крови, который не соответствовал выживанию, и имели также низкое кровяное давление. Они оба справились и сейчас чувствуют себя невероятно хорошо", — сказал он.

Шоу добавила, что с нетерпением ждет возможности вернуться домой с сыновьями.

Напомним, пациент пел и играл на гитаре при удалении опухоли головного мозга. Это был неврологический тест.

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