Женщина узнала о беременности через пару часов после того, как любимого убил их сын: подробности

Женщина обнаружила, что снова беременна через несколько часов после того, как ее муж погиб в ужасной аварии с участием одного из их детей.

Об этом пишет ladbible.com.

23-летний Джонатан Родригес умер от полученных травм, когда один из его сыновей залез в грузовик и случайно наехал на него, когда он выдергивал неисправный переключатель передач, сообщила полиция.

Авария произошла, когда он убирал двор своего дома в Сантаквине, штат Юта, 6 мая около 16:30 по местному времени, загружая камни в кузов грузовика.

Автомобиль также сбил мать Родригеса, 47-летнюю Соню, когда та спускалась по склону. Несмотря на усилия экстренных служб по спасению отца двоих детей, Родригес скончался на месте происшествия.

Джонатан Родригес / Фото: ladbible.com

Его мать была доставлена в больницу, где она лечится от полученных травм.

Впоследствии жена Джонатана Дейзи узнала, что беременна третьим ребёнком пары. Пара воспитывала двух сыновей 3 и 5 лет.

Семья не знала, что ждет ребенка, до того, как произошла трагедия, и назвала беременность "последним подарком" Родригеса своей жене.

Сестра Дейзи – Сара Муньос – отдала честь Джонатану, описав его как человека, который "впереди имел полную жизнь с мечтами и целями".

"Муж моей сестры Джонатан Родригес вместе со своей матерью Соней Родригес пытались помешать транспортному средству продолжать катиться по двору, расположенному на склоне. Но, к сожалению, их усилия стоили им, чтобы их раздавил грузовик. Джонатану было 23 года, и впереди у него у него была полная жизнь, с мечтами и целями. Те, кто знал Джонатана, знают, что он был отличным мужчиной и отличным отцом для двух своих сыновей", — написала она.

Напомним, известный снайпер Крейг Харрисон рассказал о совершенном убийстве с самого большого расстояния. Он застрелил двух талибов с расстояния 2475 метров. К слову, в ноябре в 2022 году украинский спецназ побил рекорд Харрисона.

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