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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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6083
Время на прочтение
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Женщина в багажнике и семеро пьяных в салоне: в Польше произошло жуткое ДТП с участием украинцев

В Польше задержали украинцев после жесткого ДТП с участием пострадавшей в багажнике.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция Польши

Полиция Польши / © inpoland

В польском городе Сехнице водитель Audi A4 в состоянии алкогольного опьянения влетел в дерево, перевозя в салоне и багажнике семерых граждан Украины. В результате аварии четверо пассажирок оказались в больнице, а женщина из багажника получила тяжелые травмы позвоночника.

Об этом сообщает издание Inpoland.net.pl.

Обстоятельства и последствия аварии

Сообщается, что инцидент произошел ночью по улице Колейова. Полицейских вызвали на место ДТП, где автомобиль Audi A4 по неизвестным причинам съехал с дороги на обочину, сначала врезался в дорожный знак, а затем — в дерево.

Как выяснилось, в автомобиле находились семеро граждан Украины в возрасте от 19 до 27 лет, и все они, включая водителя, были пьяными. При этом одна из пострадавших пассажирок ехала в багажнике — она получила серьезные травмы, в том числе переломы позвоночника и ребер. В общей сложности в больничные учреждения доставили четырех женщин.

Задержание водителя и неожиданный поворот с братом

Правоохранители установили, что мужчина за рулем не имел права садиться за руль, поскольку действовало судебное предписание о запрете управления транспортными средствами. Его немедленно арестовали.

Отмечается, что водителя будут судить за ДТП с тяжелыми телесными повреждениями, вождение авто вопреки судебному запрету и в нетрезвом состоянии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, пожизненный запрет на управление транспортными средствами и возможна дальнейшая депортация. Окончательную правовую квалификацию правонарушения определит прокурор на основе собранных доказательств.

Ситуация получила неожиданное продолжение во время работы полиции на месте происшествия: туда прибыл брат водителя, который, как оказалось, также управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его также арестовали правоохранители.

Напомним, в Киеве 39-летний военнослужащий в статусе СОЧ на высокой скорости протаранил Volkswagen, водитель которого погиб на месте от полученных травм.

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Дата публикации
Количество просмотров
6083
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