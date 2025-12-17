Женщина в супермаркете прятала в хлеб лезвия - детали инцидента (фото)

Хлебная витрина / © iStock

В американском городе Билокси штата Миссисипи, в двух местных супермаркетах покупатели обнаружили хлеб, внутри которого было спрятано лезвие. После обращений граждан правоохранители начали проверку и задержали женщину из Техаса. Ей инкриминируют попытку причинения вреда другим лицам.

Об этом сообщает Asssociated Press.

Подозреваемую зовут Камилл Бенсон, ей 33 года, она родом из Техаса. Женщине предъявили обвинение в попытке причинения вреда (attempted mayhem). Размер залога установлен в 100 тысяч долларов США.

По словам представительницы полиции Билокси, лейтенанта Кэндес Янг, покупатели сообщили о найденных лезвиях в хлебе в Walmart Supercenter и Walmart Neighborhood Market. Первый случай произошел 5 декабря, когда клиентка нашла лезвие в приобретенном хлебе. Чуть позже, 8 декабря, еще один покупатель в Walmart Neighborhood Market также обнаружил лезвие в хлебном изделии.

После нового сообщения от покупателя сотрудники Walmart Supercenter провели проверку и обнаружили еще несколько хлебных изделий, которые были повреждены. Полицию о ситуации сообщили в понедельник.

В пресс-релизе полиции призвали всех, кто покупал хлеб в этих магазинах, проверить его и сообщить о любых находках.

В компании Walmart подчеркнули: «Здоровье и безопасность наших клиентов всегда является приоритетом. Мы изъяли и тщательно проверили все потенциально опасные продукты в магазинах Билокси. Мы благодарны правоохранителям за быструю реакцию и продолжим сотрудничать с ними во время расследования».

Правоохранители отметили, что пока не обнаружено признаков того, что другие магазины стали объектами подобных инцидентов. В случае обнаружения поврежденных продуктов компания рекомендует немедленно их утилизировать и обратиться в ближайший Walmart для получения полного возмещения.

