Женщина въехала на авто в Ниагарский водопад: полиция говорит о самоубийстве

Женщина въехала на авто в Ниагарский водопад: полиция говорит о самоубийстве

Спасатели на вертолете вытащили тело погибшей из затонувшего авто. Для этого водолаза спускали с вертолета на канате.

Женщина, которая затонула в своем автомобиле в замерзающем Ниагарском водопаде, умышленно въехала в воду.

Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция заявила, что трагедия произошла не в результате аварии. Правоохранители предполагают, что 60-летняя женщина хотела покончить жизнь самоубийством. Сначала рассматривался вариант ДТП, ведь дороги в этом районе были скользкими, потому что выпал небольшой снег.

Автомобиль в озеро Niagara на берегу falls близ Prospect Point. Они waiting on helicopter to recover. #NiagaraFallsUSA pic.twitter.com/Ee0fq6gZbF — Sharon Cantillon (@SharonCantillon) December 8, 2021

Машина двигалась по реке в сторону пропасти, пока не застряла в 45 метрах от края водопада. Спасатели на вертолете вытащили тело погибшей из затонувшего авто. Для этого водолаза спускали с вертолета на канате. Спасательная операция была опасной из-за ледяного ветра.

Автомобиль почти полностью затоплен и находится в воде: видна только часть крыши и открытый багажник.

Ниагарский водопад, расположенный на границе между северной частью штата Нью-Йорк и Канадой, привлекает как храбрецов, пытающихся обмануть смерть, так и самоубийц.

Напомним, что американец сжег свой дом, пытаясь выгнать змей.