Женщина вернулась из отпуска и обнаружила на кухне новую стену, внутри которой был труп

Она сдавала жилье в аренду.

Во Франции женщина вернулась из отпуска и обнаружила на своей кухне новую стену, внутри которой был спрятан труп.

Об этом пишет NTK.

Она уехала в родной Алжир на полгода и сдала квартиру семейной паре. 9 июля женщина вернулась домой, в пригород Парижа Ливри-Гарган.

Когда она вошла в свою квартиру, то обнаружила низкую стену, которую построили на ее кухне в ее отсутствие.

Дом, где проживает женщина / Фото: needtoknow.co.uk

Согласно местным сообщениям, стена была метр высотой, 1,5 метра в длину и 40 см в ширину.

Женщина также заметила сильный запах хлорки вокруг стены, а вокруг жужжали десятки мух. Она сразу обратилась в полицию. Офицеры прибыли в дом и пробили дыру в низкой стене.

Затем копы заметили личинок и других жутких ползучих существ, а также одеяло, которое закрывало что-то внутри.

Разрушив остальную стену, полиция обнаружила труп мужчины в позе эмбриона. Теперь власти ждут результатов вскрытия, чтобы идентифицировать его и установить точную причину смерти.

Дело расследует полиция Сены-Сен-Дени, французского департамента, находящегося в мегаполисе Большой Париж.

Дом во Франции, где проживает женщина / Фото: needtoknow.co.uk

Хозяйка дома сообщила полиции, что знает пару только по именам и что мужчина должен был провести некоторые реформы, пока она отсутствовала.

10 июля местные власти заявили, что никаких задержаний пока не проводилось.

Напомним, в США мужчина обнаружил в шкафу мумифицированное тело 7-летней девочки. В убийстве подозревают маму ребенка.

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