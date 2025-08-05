Женщина, видевшая девять Пап Римских: старейшая монахиня мира поделилась секретом долголетия

Фрэнсис Доминичи Пискателла стала старейшей монахиней в мире / © скриншот с видео

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Жительница Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, США, 112-летняя Фрэнсис Доминичи Пискателла, официально стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса как старейшая монахиня. Она посвятила служению Католической Церкви более 94 лет своей жизни.

Об этом сообщает Guinness World Records.

Сестра Фрэнсис родилась 20 апреля 1913 года. Она стала старейшей монахиней после смерти 116-летней сестры Инны Канабарро Лукас из Бразилии. Фрэнсис поступила в доминиканский орден, когда ей было 17 лет, и работала учительницей и администратором до 84 лет, посвятив 52 года преподаванию. С 1931 года она стала свидетелем прихода к власти девяти понтификов, 20 президентов США, двух мировых войн и нескольких пандемий.

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Жизнь, посвященная служению

Фрэнсис выросла в щедрой семье итальянских иммигрантов, где помощь другим была нормой. По ее словам, она испытала призвание к жизни в служении почти сразу после окончания школы. Однако присоединиться к церкви было непросто: в возрасте двух лет она потеряла большую часть левого предплечья из-за несчастного случая, и в 1931 году многие монастыри считали, что это может стать препятствием для ее служения.

«Никому никогда не приходилось помогать мне», — заявила она в интервью 2022 году, добавив, что, когда она пришла в монастырь, ей пришлось доказывать настоятелям, что нет ничего, чего бы она не смогла сделать.

Несмотря на препятствия, в 17 лет она получила должность учителя и впоследствии получила степень бакалавра и магистра в Университете Сент-Джонс.

Секреты долголетия и оптимизм

Жизнь сестры Фрэнсис сейчас гораздо тише, но она все еще посещает ежедневные мессы и участвует в еженедельных общественных мероприятиях. Даже после того, как в возрасте 102 лет она пережила автокатастрофу, повлекшую замену бедра, и кровоизлияние в мозг после падения. По словам ее родственников, она сохраняет ясность ума, что свидетельствует о ее великой жизни.

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На свой 112 день рождения она выглядела бодрой и просила приготовить любимые итальянские блюда. На вопрос о секрете долголетия она сказала лишь четыре слова: «Учи, пока не умрешь».

Думаю, Бог меня еще не хочет. Он просто хочет, чтобы я была рядом», — добавила сестра Фрэнсис с юмором.

Напомним, 108-летняя женщина удивила признанием о любимом алкогольном напитке, который употребляет ежедневно. По ее мнению именно этот напиток помогает ей поддерживать жизненные силы и является секретом долголетия.