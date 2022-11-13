Женщина во Франции "вырастила" себе новый "нос" на предплечье: фото

Лицо француженки после лечения рака было обезображено из-за многочисленных сеансов лучевой и химиотерапии.

В Университетской больнице Тулузы медики провели сверхсложную операцию, восстановив нос на лице пациентки. После длительного лечения рака носовой полости из-за сеансов лучевой и химиотерапии ее лицо было обезображено, четыре года она жила фактически без носа.

Как сообщили на сайте Университетской больницы Тулузы, для восстановления носа пришлось применить новейшие медицинские технологии.

На предплечье женщины французские медики решили "вырастить" новый "нос". Сначала с помощью 3D-принтера они воспроизвели форму носа и напечатали биоматериал для замены хряща, обладающий всеми свойствами тканей человеческого тела. Затем его имплантировали на предплечье.

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Впоследствии поверх него врачи прикрепили трансплантат кожи, взятый из височного участка пациента. Врачи дали ткани вырасти в течение двух месяцев и, когда был достигнут достаточный прогресс, "нос" был удален из предплечья и прикреплен к лицу пациента.

Операцию по прикреплению "носа" женщине сделали в сентябре 2022 года, операция была удачной.

Шейно-лицевые хирурги из Университетской больницы Тулузы и Института Клавдия Рего недавно провели сложную операцию, чтобы соединить кровеносные сосуды на предплечье женщины с сосудами на лице.

"После 10 дней госпитализации и трехнедельного приема антибиотиков пациент чувствует себя очень хорошо", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине пытаются помочь пациентке с миксомой – доброкачественной опухолью на лице. Чтобы ее избавиться, нужно провести сложную и дорогостоящую операцию.

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