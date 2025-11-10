Женщина во время ремонта старого дома открыла секретный шкаф прошлого века: что она там нашла (фото)

Шкаф / © Pixabay

Во время ремонта старого дома в США женщина наткнулась на скрытую дверь, за которой обнаружила шкаф с более 70-летними медицинскими препаратами. Открытие стало сенсацией в соцсетях и привлекло внимание историков и коллекционеров.

Об этом пишет The Mirror.

Жительница штата Мэн, которая занимается восстановлением исторических домов, случайно нашла скрытую дверь, которая почти сливалась со стеной. Лишь небольшой шарнир выдавал ее присутствие. Женщина смогла открыть дверь с помощью небольшого инструмента, и за ней оказался узкий шкаф с несколькими полками.

Большинство полок были пусты, однако на двух лежали банки и бутылки с медицинскими препаратами, которые, по оценкам, оставались нетронутыми десятки лет. Среди них были касторовое масло, загадочный эликсир и коробки с Senokot — известным средством против запоров.

Исследование показало, что коллекция, вероятно, датируется 1940-1950 годами. Это позволяет предположить, что препараты могли быть частью клинического испытания, проведенного для материалов Senokot. Таким образом, шкаф оставался нетронутым около 70-80 лет.

Женщина в своем видео на Instagram шутливо назвала находку «шкафом от запоров» и отметила, что такая коллекция могла появиться еще при первых владельцах дома. Она не предоставила дополнительных деталей о предыдущих жильцах или происхождении препаратов, поэтому точная история шкафа остается неизвестной.

Открытие уже стало вирусным в соцсетях, собрав тысячи просмотров и комментариев. Специалисты отмечают, что подобные находки в старых домах могут раскрывать уникальные страницы истории медицины и жизни прошлых поколений.

