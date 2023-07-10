Женщина впала в кому после пластической операции – теперь у нее сознание младенца

В российском Пятигорске 36-летняя женщина впала в кому после пластической операции по коррекции век. Теперь у нее сознание младенца.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Женщина по имени Елена по совету своего врача запланировала пластическую операцию в городской клинической больнице Пятигорска. Она приехала туда в апреле и сдала все необходимые анализы. Медики не обнаружили противопоказания. 24 апреля Елена легла на операционный стол. Врачи обещали, что процедура займет всего два часа.

Однако уже через полчаса состояние женщины резко ухудшилось. У нее упал уровень насыщения крови кислородом, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. Так организм Елены отреагировал на анестезию. По документам врачи провели реанимационные мероприятия, а затем продолжили делать блефаропластику.

Родным Елены медики сказали, что ничего страшного не произошло, — мол, ее ввели в медикаментозную ком через судороги, и скоро она придет в себя.

Но после обычной и популярной пластической процедуры женщина осталась в коме первой ступени – это состояние ступора. Елена дышит с помощью трубки, питается тоже. Ее мозг почти активен.

Родные Елены считают, что состояние женщины – результат ошибки медиков из Пятигорска. По их словам, проводившая операцию пластический хирург сетует на анестезиолога-реаниматолога, которая отвечала за реанимационные действия. Она просто не выходит на связь. Кроме того, по версии близких Елены еще до операции попросили ее подписать акт выполненных услуг. Семья женщины обратилась в Минздрав России и Следственный комитет. Дело пока на стадии проверки.

Напомним, учительница предложила 11-летним ученицам потерять девственность в отеле, родители в шоке.

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