Женщина впервые возглавила Англиканскую церковь: кто принял историческое решение и что известно об архиепископе (фото)
Впервые в истории Англиканской церкви ее возглавила женщина. Сару Маллалли официально интронизировали в Кентерберийском соборе.
Об этом сообщают британские медиа, в частности standard.
Маллалли стала 106-й главой Кентерберийской кафедры — ключевой должности в Англиканской церкви. Ее кандидатуру еще 3 октября утвердил король Великобритании Чарльз ІІІ, который формально является главой церкви.
Официальная интронизация произошла в Кентерберийском соборе на юго-востоке Великобритании. В церемонии приняли участие около двух тысяч гостей, среди которых были принц Уильям и принцесса Кейт.
Сара Маллалли — архиепископ Кентерберийский: что о ней известно
По данным СМИ, Маллалли имеет большой опыт не только в церковной, но и в медицинской сфере. Она более 30 лет работала в Национальной службе здравоохранения Великобритании, а в 1999 году стала главной медсестрой Англии.
Священнический сан она получила в 2002 году.
В 2018 Маллалли вошла в историю как первая женщина-епископ Лондона — это стало возможным после того, как церковь позволила женщинам занимать епископские должности.
В то же время, в некоторых странах англиканского сообщества женщины могли становиться епископами гораздо раньше — в частности, в США такие назначения начались еще в конце 1980-х годов.
Почему предшественник Маллалли покинул пост
Отметим, что предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинул пост в ноябре 2024 года. Его отставка состоялась на фоне резонансного отчета, в котором говорилось о сокрытии церковными структурами случаев серийного насилия, имевших место в 1970-х годах.
Велби также обвинили в том, что он не передал информацию об этих преступлениях правоохранителям, когда узнал о них в 2013 году.