Женщина впервые возглавила Англиканскую церковь: кто принял историческое решение и что известно об архиепископе (фото)

В Британии впервые женщина стала главой Англиканской церкви / © Associated Press

Реклама

Впервые за всю историю Англиканской церкви ее возглавила женщина. Новой Кентерберийской архиепископкой стала Сара Маллалли.

Об этом сообщают британские медиа, в частности standard.

Маллалли стала 106-й главой Кентерберийской кафедры — ключевой должности в Англиканской церкви. Ее кандидатуру еще 3 октября утвердил король Великобритании Чарльз ІІІ, который формально является главой церкви.

Реклама

Официальная интронизация произошла в Кентерберийском соборе на юго-востоке Великобритании. В церемонии приняли участие около двух тысяч гостей, среди которых были принц Уильям и принцесса Кейт.

Сара Маллалли / © Википедия

Сара Маллалли — архиепископ Кентерберийский: что о ней известно

По данным СМИ, Маллалли имеет большой опыт не только в церковной, но и в медицинской сфере. Она более 30 лет работала в Национальной службе здравоохранения Великобритании, а в 1999 году стала главной медсестрой Англии.

Священнический сан она получила в 2002 году.

В 2018 Маллалли вошла в историю как первая женщина-епископ Лондона — это стало возможным после того, как церковь позволила женщинам занимать епископские должности.

Реклама

В то же время, в некоторых странах англиканского сообщества женщины могли становиться епископами гораздо раньше — в частности, в США такие назначения начались еще в конце 1980-х годов.

Почему предшественник Маллалли покинул пост

Отметим, что предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинул пост в ноябре 2024 года. Его отставка состоялась на фоне резонансного отчета, в котором говорилось о сокрытии церковными структурами случаев серийного насилия, имевших место в 1970-х годах.

Велби также обвинили в том, что он не передал информацию об этих преступлениях правоохранителям, когда узнал о них в 2013 году.