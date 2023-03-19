Женщина выдумывала то изнасилование, то беременность: зачем она это делала

В США сотрудницу Стэнфордского университета арестовали и обвинили во лжи. Женщина заявила, что ее якобы дважды изнасиловали в кампусе в прошлом году.

Об этом пишет CBS News.

"Сотрудница была идентифицирована как 25-летняя Дженнифер Грис из Санта-Клары, которая указана на веб-сайте университета как руководитель центра жилищного обслуживания. Прокуратура округа Санта-Клара сообщила, что Грис была арестована, ее обвиняют в неправдивых показаниях и предъявляют ряд других обвинений", – говорится в сообщении Офиса прокуратуры.

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Согласно заявлению для прессы Офиса прокуратуры, 9 августа 2022 года Грис рассказала медсестре из судебно-экспертной комиссии в Стэнфордском госпитале, что ее изнасиловали в уборной Munger Residence Hall, описав неизвестного нападавшего как "20-летнего темнокожего мужчину". Грис сообщила, что нападавший подошел к ней, когда она шла к своей машине, припаркованной в гараже, схватил ее, приказал не кричать и изнасиловал.

Грис сказала медсестре, что не хочет, чтобы полиция связывалась с ней в это время, хотя она подписала форму согласия, признавая, что медсестра является уполномоченным лицом, которое должно уведомить правоохранительные органы.

7 октября 2022 года Грис снова пошла в Стэнфордскую больницу, чтобы пройти еще одну экспертизу по изнасилованию, сказав медсестре, что она возвращалась с обеда в свой кабинет, и неизвестный мужчина схватил ее за руку, силой затолкал в каморку в подвале и изнасиловал ее, сообщили в Офисе прокуратуры. Она описала насильника как темнокожего мужчину, худощавого, молодого – около 20 лет, более 1,80 ростом. Грис снова подписала форму согласия, признавая, что медсестра является уполномоченным лицом.

Прокуратура заявила, что расследование Стэнфордского департамента общественной безопасности показало, что Грис недавно подала жалобу о сексуальных домогательствах против своего коллеги, который соответствует описанию предполагаемого насильника. Грис рассказала знакомой, что имела отношения с этим мужчиной и якобы испытала сексуальное насилие с его стороны, забеременев двойней. Грис также якобы утверждала, что перенесла выкидыш. В прокуратуре заявили, что расследование показало, что на тот момент она не была беременна.

Ни один из результатов экспертизы не согласовывался с историями женщины, сообщили в Офисе прокуратуры.

Офис прокуратуры сообщил, что Грис дважды подала заявление, свидетельствуя, что она испытала сексуальное насилие, чтобы получить государственные деньги от Калифорнийского совета по жертвам преступлений. В то же время, женщина понимала, что может получить наказание за ложные показания.

Сообщения об изнасиловании вызвали панику в кампусе и беспорядки.

В январе следователь из Офиса прокуратуры провел допрос Грис, во время которого она написала письмо с извинениями жертве, которую она назвала своим нападавшим.

Теперь женщину ждет суд.

Напомним, под Киевом мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ.

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