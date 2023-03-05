Женщина выиграла в лотерее более $750 млн: при чем здесь самолет Boeing 747

Женщина приобрела два лотерейных билета, один из которых стал выигрышным.

Бекки Белл делала покупки со своей дочерью в продуктовом магазине в городе Оберн, штат Вашингтон, и приобрела выигрышный билет в популярной лотерее Powerball на сумму 754,6 миллиона долларов. Это пятый по величине джекпот в истории игры.

Об этом пишет The News Tribune.

Перед этим Белл уже купила один билет Powerball, но 5 февраля решила приобрести еще один, увидев, что джекпот составляет $747 млн.

Женщина восприняла это как знак, поскольку 36 лет работала аналитиком цепи поставок в компании Boeing. И по ее словам, компания поставила свой последний Boeing 747 днями раньше.

На следующий день она била на работе, когда решила проверить свои лотерейные билеты. Когда она просканировала свой первый билет, выигрыша не было. Но во время сканирования второго билета была надпись: "Выигрышный билет. Подайте заявку в лотерейную контору", – рассказала она представителям лотереи.

Белл проверила свои номера, и они совпали с выигрышными числами для джекпота: белые шарики 5, 11, 22, 23, 69 и красный Powerball 7.

"Я никогда в жизни не выигрывала более 20 долларов, поэтому вы можете вообразить мой шок, когда я поняла, что только произошло", — сказала она.

Тогда Белл написала и позвонила своим родственникам, чтобы они еще раз проверили выигрышные номера лотереи.

Мать Белл полагала, что она выиграла 7 миллионов долларов.

"Нет, мама, 700 миллионов долларов", – сказала Белл.

Когда она отнесла свой выигрышный билет в лотерейный офис в Олимпии, она узнала, что выиграла еще $8 долларов из своего выигрышного билета.

Выигрыш джекпота позволит Белл уйти на пенсию на несколько месяцев раньше.

Белл выбрала единовременную выплату в размере 407,2 млн долларов, вместо выплаты 754,6 миллиона долларов в течение 30 лет.

Напомним, мужчина остановился, чтобы позавтракать, и выиграл 50 тысяч долларов в лотерею.

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