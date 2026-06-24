Женщина выжила после нападения акулы и вышла из комы: какими были ее первые слова

Акула / © Credits

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Нападение акулы на пляже Куджи (Сидней) обернулось для учительницы Лии Стюарт ампутацией и неделей в коме. Несмотря на критическое состояние женщины, её семья поделилась обнадеживающими новостями.

Об этом сообщает «BBC News Украина».

Женщина, пострадавшая от нападения акулы, которую хищник укусил более недели назад, ненадолго пришла в себя после искусственной комы.

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Нападение произошло 13 июня на пляже Куджи, где акула напала на Стюарт во время купания. Женщина получила многочисленные укусы рук и ног и потеряла значительное количество крови.

34-летнюю мать в критическом состоянии доставили в больницу. За это время ей провели несколько сложных операций, в том числе ампутацию руки.

23 июня брат пострадавшей рассказал, что врачи снизили дозировку препаратов, чтобы дать Стюарт возможность ненадолго выйти из искусственной комы. Проснувшись, женщина успела сказать «Я вас люблю» своей матери и партнеру, которые находились рядом, а также поинтересовалась, всё ли в порядке с её дочерью.

«Это произошло гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал, и для нас это настоящее чудо и ответ на все надежды и молитвы, которые сопровождали нас на протяжении последней недели», — написал брат пострадавшей Джошуа Стюарт.

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По его словам, Лия по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. В течение последней недели ей пять дней подряд проводили операции, а в ближайшее время женщине предстоят новые хирургические вмешательства.

«Лию ждёт долгий путь к выздоровлению, и она по-прежнему находится в критическом состоянии, но это чрезвычайно позитивный первый шаг, который даёт нам надежду на её полное выздоровление в будущем», — сообщил брат.

Отметим, что в то роковое утро Стюарт пришла на пляж Куджи, чтобы поплавать. В момент нападения акулы она находилась в воде совсем недалеко от берега.

Напомним, что в Австралии у острова Роттнест большая белая акула убила 38-летнего отца двоих детей Стивена Маттабони во время подводной охоты. Трагедия произошла 16 мая, когда 4-метровый хищник напал на мужчину, возвращавшегося к лодке примерно в километре от берега. Друзья пытались спасти рыбака и оказали ему первую помощь, однако травмы оказались слишком тяжёлыми.

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