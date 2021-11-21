Женщина задохнулась под грудой, упавшей на нее во время сна, одежды: подробности трагической смерти

Женщина задохнулась под грудой, упавшей на нее во время сна, одежды: подробности трагической смерти

Женщина жила в беспорядке.

В Гонконге женщина умерла в результате того, что задохнулась под кучей накопившейся в комнате одежды.

Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что тело 59-летней жительницы, засыпанное вещами, обнаружил сын погибшей. Медики, приехав на место, констатировали смерть женщины.

В спальне погибшей, как оказалось, были огромные горы одежды и разных вещей, достигающих потолка. Из-за беспорядков ей приходилось спать не на кровати, а на полу.

Предварительное расследование полиции не выявило ничего подозрительного. По версии следствия, несчастный случай произошел, когда вещи упали на спавшую женщину.

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