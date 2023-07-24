Женщина занималась сексом с 720 партнерами: она рассказала, как это удалось

В Великобритании 53-летняя блогерша Андреа Саншайн занималась сексом с 720 партнерами. Она рассказала, что ей нравится это делать, как с мужчинами, так и с женщинами.

Об этом пишет dailystar.co.uk

Андреа из Лондона имеет более 420 тысяч подписчиков в Instagram. Женщина говорит, что она не стесняется своей активной сексуальной жизни. Блогерша отмечает, что секс для нее — это как "горючее".

"Конечно, мне было весело. Секс – это мое топливо", – говорит женщина.

Бисексуальная инфлюэнсерша начала расслабляться в сексе после развода около 18 лет назад. Она спала с более чем 720 людьми, как с мужчинами, так и с женщинами, поскольку ей нравится быть активной как в спальне, так и вне ее.

Хотя у нее было много отношений на одну ночь, Андреа довольна своими интрижками сейчас.

Она утверждает, что встречается с 3-5 людьми в неделю, и за последние три года у нее был целый ряд свободных отношений. Андреа не стесняется этого и откровенно рассказывает о свободных отношениях.

"Я уверен в себе человек и горжусь тем, чего я достигла за последние 53 года жизни. Я верю, что вдобавок к этому, я могу помочь людям почувствовать себя более комфортно в собственной коже, чтобы принять свою сексуальность. Я открыла положительную дискуссию о том, что каждый думает о собственной сексуальной свободе", - говорит она.

Напомним, в Великобритании наказали мужчину, занявшегося сексом с замужней женщиной. Он отправил интимное видео ее матери и мужу.

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