Женщина заснула в парке и не услышала газонокосилки: остатки ее тела находили несколько дней

Родственники погибшей во время несчастного случая бездомной женщины говорят о неуважительной уборке ее останков.

В американском городе Модесто, штат Калифорния, нашли мертвой 27-летнюю женщину, которая была бездомной и уснула в местном парке во время работ по его благоустройству. Она погибла, когда на нее наехала газонокосилка.

Как сообщило издание ABC 10, трагедия произошла около полудня, когда сотрудник ландшафтной компании косил траву трактором John Deere с прицепной косилкой.

Спикер департамента полиции Модесто сказала, что сотрудник увидел тело погибшей, когда проехал через место, где она спала в высокой траве. Он позвонил по телефону в 911 и сообщил, что не увидел спящей женщины.

Жертва несчастного случая была идентифицирована как 27-летняя Кристин Чавес, не имевшая постоянного места жительства. Она была объявлена мертвой на месте происшествия.

Издание Fox 40 сообщило, что горе членов семьи погибшей усилилось тем, что они назвали "неуважительной, неудачной уборкой" ее останков.

"Они оставили большие куски ее повсюду, просто прикрыв травой. Это было ужасно", – сказала сестра жертвы Розалинд.

Отец погибшей рассказал, что он нашел на месте трагедии куски костей, черепа и зубов дочери даже через несколько дней после ее смерти.

Семья погибшей женщины считает, что причиной небрежного обращения с ее останками могло быть то, что жертва была бездомной.

Напомним, в Соединенных Штатах женщина, косившая газон, серьезно пострадала, когда подтягивала косилку к себе. Момент, когда газонокосилка отрезала женщине палец на ноге, выложили в социальной сети "TikTok".

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