Женщина живет в самом отдаленном селе в мире и летает более 300 км, чтобы забрать еду на вынос - фото

Она всю свою жизнь прожила вдали от цивилизации.

Женщине, живущей в одном из самых отдаленных сел мира, где нет ни магазинов, ни ресторанов, приходится лететь за более чем 300 км, чтобы купить еду на вынос.

Об этом пишет Mirror.

25-летняя Салина Олсворт прожила в Порт-Олсворте, Аляска, США, всю свою жизнь после того, как ее прабабушка и дедушка, Бэйб и Мэри Олсворты, переехали туда в 1940-х годах.

Единственный способ добраться до села — на небольшом самолете, потому что там нет ни дорог, ни супермаркетов, ни больниц, ни пабов, а ближайший город, Анкоридж, расположен в часе езды. Его население составляет всего 186 человек, а в туристический сезон оно увеличивается примерно до 400 человек.

Салина Олсворт / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Семья Салины управляет курортом Lake Clark Resort, который ежегодно посещают сотни посетителей. Муж женщины, 23-летний Джаред Ричардсон, гид-рыбалка, был одним из многих туристов, посещающих деревню.

Пара познакомилась, когда Джаред работал на курорте. Проработав несколько дней в Анкоридже, Салина захотела подарить мужчине что-нибудь особенное, когда вернется домой.

Салина Олсворт с мужем / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Она взяла итальянскую еду на вынос, чтобы они с Джаредом могли устроить свидание.

Салина сказала: "Сообщество Port Alsworth было основано моими прабабушкой и дедушкой. Здесь живет пять поколений нас. Это очень отдаленное место для жизни — сюда нет дорог. Единственный способ добраться сюда — небольшим самолетом. Вы можете наблюдать, как лоси бегают по вашему саду или медведи плавают в озере. Я работала в Анкоридже четыре дня, летела домой и хотела привезти что-нибудь особенное. Все это того стоило, поскольку у нас с женихом было лучшее свидание за ужином на нашем крыльце — полет на самолете того стоил".

В селе нет ресторанов и магазинов / Фото: Salina Alsworth / SWNS

В 1940-х годах людей пригласили жить на Аляску.

Бэйб и Мэри должны были доказать, что они могут жить самостоятельно, а правительство предоставило им землю. Прабабушка и дедушка Салины были двумя из первых людей, живших в Порт-Олсворте, поэтому село названо в их честь.

Жители полагаются на ближайший город, Анкоридж, для поставок, до которого может сложно добраться – в зависимости от погодных условий.

Салина сказала: "Снег и туман является важным фактором, здесь нет больниц. У нас есть небольшая клиника, в которой делают основные вещи, но если у вас есть ребенок или вам нужна операция, вам нужно добраться туда на самолете. Единственный магазин, который мы имеем, — это наш маленький сувенирный магазин на курорте моей семьи. Здесь нет театров, баров и ресторанов. Зима — очень сложное время, мы так отдалены, и все, что происходит от самолетов, снежных бурь и тумана, является для нас настоящей проблемой. При определенных погодных условиях могут летать только определенные типы самолетов — вы можете прожить до недели без самолетов".

Салина с мужем / Фото: Salina Alsworth / SWNS

Несмотря на множество проблем, Салина сказала, что не собирается переезжать со своим мужем.

"Я очень благодарна, что нашла мужчину, который хочет здесь жить. Мы встретились на курорте моей семьи и поженились в мае в 2020 году. Он в восторге от образа жизни на Аляске — мы надеемся получить собственный участок земли и построить собственный дом", — поделилась женщина.

Напомним, мужчина, которому давали 9 месяцев жизни, прожил еще 45 лет после переезда на остров "голубой зоны". Он вернулся домой и ждал смерти.

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