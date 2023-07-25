Женщина живет в самом отдаленном селе в мире и летает более 300 км, чтобы забрать еду на вынос - фото

Она всю свою жизнь прожила вдали от цивилизации.
Женщине, живущей в одном из самых отдаленных сел мира, где нет ни магазинов, ни ресторанов, приходится лететь за более чем 300 км, чтобы купить еду на вынос.
Об этом пишет Mirror.
25-летняя Салина Олсворт прожила в Порт-Олсворте, Аляска, США, всю свою жизнь после того, как ее прабабушка и дедушка, Бэйб и Мэри Олсворты, переехали туда в 1940-х годах.
Единственный способ добраться до села — на небольшом самолете, потому что там нет ни дорог, ни супермаркетов, ни больниц, ни пабов, а ближайший город, Анкоридж, расположен в часе езды. Его население составляет всего 186 человек, а в туристический сезон оно увеличивается примерно до 400 человек.
Семья Салины управляет курортом Lake Clark Resort, который ежегодно посещают сотни посетителей. Муж женщины, 23-летний Джаред Ричардсон, гид-рыбалка, был одним из многих туристов, посещающих деревню.
Пара познакомилась, когда Джаред работал на курорте. Проработав несколько дней в Анкоридже, Салина захотела подарить мужчине что-нибудь особенное, когда вернется домой.
Она взяла итальянскую еду на вынос, чтобы они с Джаредом могли устроить свидание.
Салина сказала: "Сообщество Port Alsworth было основано моими прабабушкой и дедушкой. Здесь живет пять поколений нас. Это очень отдаленное место для жизни — сюда нет дорог. Единственный способ добраться сюда — небольшим самолетом. Вы можете наблюдать, как лоси бегают по вашему саду или медведи плавают в озере. Я работала в Анкоридже четыре дня, летела домой и хотела привезти что-нибудь особенное. Все это того стоило, поскольку у нас с женихом было лучшее свидание за ужином на нашем крыльце — полет на самолете того стоил".
В 1940-х годах людей пригласили жить на Аляску.
Бэйб и Мэри должны были доказать, что они могут жить самостоятельно, а правительство предоставило им землю. Прабабушка и дедушка Салины были двумя из первых людей, живших в Порт-Олсворте, поэтому село названо в их честь.
Жители полагаются на ближайший город, Анкоридж, для поставок, до которого может сложно добраться – в зависимости от погодных условий.
Салина сказала: "Снег и туман является важным фактором, здесь нет больниц. У нас есть небольшая клиника, в которой делают основные вещи, но если у вас есть ребенок или вам нужна операция, вам нужно добраться туда на самолете. Единственный магазин, который мы имеем, — это наш маленький сувенирный магазин на курорте моей семьи. Здесь нет театров, баров и ресторанов. Зима — очень сложное время, мы так отдалены, и все, что происходит от самолетов, снежных бурь и тумана, является для нас настоящей проблемой. При определенных погодных условиях могут летать только определенные типы самолетов — вы можете прожить до недели без самолетов".
Несмотря на множество проблем, Салина сказала, что не собирается переезжать со своим мужем.
"Я очень благодарна, что нашла мужчину, который хочет здесь жить. Мы встретились на курорте моей семьи и поженились в мае в 2020 году. Он в восторге от образа жизни на Аляске — мы надеемся получить собственный участок земли и построить собственный дом", — поделилась женщина.
Напомним, мужчина, которому давали 9 месяцев жизни, прожил еще 45 лет после переезда на остров "голубой зоны". Он вернулся домой и ждал смерти.
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