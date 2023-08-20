Женщина, живущая на кладбище, установила громкую сирену, отпугивающую посетителей: фото

В Великобритании разразился скандал, поскольку женщина, живущая в доме на кладбище, установила возле своего жилья громкую сигнализацию, пугающую посетителей.

Об этом пишет mirror.co.uk.

На кладбище Далри в Эдинбурге желающих помянуть близких ждет нежелательный сюрприз: ИТ-консультант Филиппа Берри установила на своем участке у входа на кладбище громкую сирену, чтобы отпугнуть группу, которую она обвиняет в притязаниях.

Филиппа Берри купила дом у входа на кладбище у местного совета в 2016 году, и с тех пор она обвинила в притязаниях местного жителя Якоба Ассарссона, против которого в этом месяце она получила судебный запрет от шерифа, запрещающий активисту приближаться к дому Берри.

Ассарссон возглавляет "Друзей кладбища Далри" — общественную группу, которая добровольно убирает территорию кладбища. Берри обвинила не только Ассарссона, но и всю группу в притеснениях и подключила систему видеонаблюдения к сигнализации, которая срабатывает всякий раз, когда кто-то приближается к ней на определенное расстояние.

Люди, посещающие кладбище, шокированы тем, что сразу, когда туда кто-то идет, срабатывает сигнализация.

"Я считаю, что это неприятно и полностью противоречит тому, что можно ожидать на кладбище. Как можно допустить, чтобы этот шум продолжал нарушать то, что должно быть мирным зеленым окружением? Люди не должны заходить на кладбище и слышать вой сирены. Кажется, ее единственная цель — раздражать людей", — говорит Ян Хантер, регулярно на кладбище посещающий могилу матери.

Дом на кладбище / Фото: Daily Mail

Женщина отрицает обвинения людей и говорит, что она таким образом пытается уберечь свое имущество и покой. Она отмечает, что так поступить ей посоветовала полиция.

"В мае 2021 года я установила больше камер видеонаблюдения, поскольку возникли проблемы с людьми, которые выбрасывали собачьи отходы из-за ворот моего частного подъезда. Также недавно произошли кражи с кладбища", — говорит Филиппа Берри.

Мужчина, которого женщина обвинила в притязаниях, говорит, что он тоже возмущен действиями Берри и отрицает, что он приставал к ней.

"Кладбище Далри является общественной землей, но Берри относится к нему как к продлению своей частной собственности. Она установила громкую внешнюю сирену, которая не имеет никакой охранной функции для ее дома, но срабатывает, когда кто-то проходит через главные ворота кладбища", — говорит Якоб Ассарссон.

Напомним, в самолете, летевшем из Дубровника в Дублин, пассажиры заметили у окна двухметровую статую Девы Марии. Оказалось, что ее пытался провезти один из паломников.

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