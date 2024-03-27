Женщине ампутировали руку после несчастного случая с феном: что произошло

Женщина из Южной Каролины, США хочет видеть больше функций безопасности на фенах после того, как она потеряла руку в результате несчастного случая во время использования одного из них.

Об этом пишет CTV News.

Мэри Уилсон готовилась сушить волосы 7 февраля, когда внезапно потеряла сознание.

"Последнее, что я помню, это как я иду в ванную с феном и готовлюсь высушить волосы", — рассказала она.

Когда женщина пролежала без сознания около 20 минут, горячий воздух из фена обожг ей руку и вызвал серьезное повреждение нерва. Ее нашел партнер, и ее доставили в больницу.

"Ожоги на моей руке были третьей степени, они прошли до самой кости", — вспомнила она.

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Из-за полученных травм Уилсон ампутировали кисть и запястье. Сейчас Мэри призывает к тому, чтобы фены для волос имели функцию автоматического отключения, подобную той, которая есть у некоторых утюгов.

Несмотря на огромные изменения в жизни, Уилсон, занимающаяся уходом за собаками, положительно относится к этому испытанию.

"Я все равно собираюсь жить полной жизнью. Это только рука. Что это, 10 процентов моего тела? Потеря руки может изменить меня, но это не значит, что она определяет меня во всем".

Напомним, лыжник выжил, будучи похоронен под лавиной в течение 23 часов. Врачи считают это чудом.

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