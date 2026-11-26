Магазин / © Pixabay

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В Великобритании суд на пять лет запретил 32-летний Даниэль Маршалл посещать магазины Marks&Spencer по всей стране и один из крупных торговых центров.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Такое решение суд принял из-за того, что женщина пыталась мошенническим путем получить возмещение за некупленные товары в магазинах Манчестера и Лондона.

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Кроме запрета на вход во все магазины Marks & Spencer, женщине на пять лет запретили посещать торговый центр Trafford. Это ограничение распространяется на всю его территорию, парковку и автобусную станцию.

Также суд назначил Даниэль Маршалл 12-месячный приказ о содержании под стражей и выдал уголовное предписание. Согласно ему, при покупках в интернет-магазинах она обязана указывать только свои подлинные имя и адрес.

Помимо ограничений приговор предусматривает 140 часов неоплачиваемых работ и ряд финансовых выплат. В частности, женщина должна оплатить чуть более 400 фунтов стерлингов (более 21 тысячи гривен) компенсации, 114 фунтов стерлингов (около 6 тысяч гривен) доплаты потерпевшей стороне и 85 фунтов стерлингов (около 4,5 тысячи гривен) судебных издержек.

В полиции Большого Манчестера отметили совместную работу стражей порядка и служб безопасности Marks & Spencer и торгового центра Trafford, благодаря которой Даниэль Маршалл удалось привлечь к ответственности.

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Напомним, мужчина, поджег себя в центре Варшавы 25 ноября, оказался украинцем. Он находится в критическом состоянии.

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